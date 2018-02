Marco Minniti a Mezz'ora in più : "Massima attenzione sui cyberattacchi - ma non c’è emergenza" : Sul rischio di un attacco social filorusso per influenzare il voto italiano "c'è il massimo di attenzione dell'intelligence e della Polizia postale" anche se non c'è "un allarme nazionale". A dirlo è il ministro dell'Interno, Marco Minniti, ospite di Lucia Annunziata a 'Mezz'ora in più' su Rai3. "L'attenzione - ha aggiunto il ministro - è altissima perché tu rischi di accorgertene sempre troppo tardi: il ...

Marco Minniti : 'Al di là della verità giudiziaria - Carabinieri di Firenze indegni' : "Indignazione giusta, che io condivido". Marco Minniti condivide l'indignazione di Lucia Annunziata nel leggere l'interrogatorio dei legali alle due ragazze americane che hanno accusato di stupro due ...

Elezioni : Marcon - Minniti vieti manifestazione Forza nuova a Venezia : Roma, 17 feb. (AdnKronos) - "La manifestazione di Forza nuova va vietata. Non è possibile che fascisti, razzisti e antisemiti manifestino a poche decine di metri dalla sinagoga e dal quartiere ebraico. La città non può essere offesa da una manifestazione anticostituzionale e antidemocratica: il gove

Elezioni : Marcon - Minniti vieti manifestazione Forza nuova a Venezia : Roma, 17 feb. (AdnKronos) – “La manifestazione di Forza nuova va vietata. Non è possibile che fascisti, razzisti e antisemiti manifestino a poche decine di metri dalla sinagoga e dal quartiere ebraico. La città non può essere offesa da una manifestazione anticostituzionale e antidemocratica: il governo deve intervenire. Il fascismo non ha spazio a Venezia. Chiediamo al ministro Minniti di vietare la manifestazione”. Lo afferma ...

Marco Minniti - operazione islam : alla Grande Moschea di Roma per attrarre i voti islamici : La visita di ieri fa parte di un percorso che Minniti, uomo di Grande esperienza politica, lucidamente si sta ritagliando per il dopo 4 marzo. E va letta insieme a quell'ipotesi di governo di 'unità ...

Marco MINNITI/ Patto con l'Islam italiano : Grande Moschea di Roma - "è sfida culturale" : MARCO MINNITI, in visita alla Grande Moschea di Roma, apre al cosiddetto Islam italiano e parla di sfida culturale. In cosa si traduce quest'intesa che presuppone un reciproco riconoscimento(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 12:09:00 GMT)

Silvio Berlusconi - Marco Minniti : 'Matteo Renzi non aprirà al Cav' : Silvio Berlusconi alleato di Matteo Renzi ? Forse lo vorrebbe ma il segretario dem non si alleerà mai con lui. 'Semmai pensa che Berlusconi avrà verso il Partito democratico un comportamento neutrale. ...

Marco Minniti : "Matteo Renzi non aprirà a Silvio Berlusconi" : Forse Berlusconi "lo vorrebbe", "ma Renzi non si alleerà mai con Berlusconi". A dirlo è il ministro dell'Interno, Marco Minniti, intervistato da Eugenio Scalfari su Repubblica."Semmai - spiega - pensa che Berlusconi avrà verso il Partito democratico un comportamento neutrale. È possibile che questo avvenga ma certo non di più. Passiamo all'altro polo, quello grillino. Di Maio sta facendo alleanze sottobanco, ...

Elezioni - Marco Minniti : 'Renzi non vuole fare il premier e non aprirà a Berlusconi' : Ma alleanze politiche non ne faranno e quindi credo che perderanno terreno se la politica del Pd aumentera' l'efficienza, gli ideali e la raccolta di una nuova grande sinistra'. Commentando la ...

Marco Minniti rivendica l'allarme sulla tenuta democratica : "Avevo visto Traini all'orizzonte - per questo ho fermato gli sbarchi" : L'alert l'aveva dato dieci mesi fa, quando dichiarò che temeva per la "tenuta democratica" dell'Italia in relazione agli sbarchi di migranti che andavano avanti senza sosta. Dopo i fatti di Macerata, il ministro dell'Interno e candidato con il Pd, Marco Minniti, rivendica quell'intuizione e in un colloquio con La Stampa e Repubblica, afferma: "Non parlavo a caso". Un Traini lo vedeva già all'orizzonte? "Sì, è ...

Marco Minniti - è lui che le cancellerie internazionali vogliono al governo : In un Paese sputtanato come il nostro, e al quale la recente sortita nella city di Luigi Di Maio non ha di certo giovato, sono poche le figure che in questa stagione godono se non proprio di stima, ...

Laura Boldrini - Grasso la vuole contro Marco Minniti nel collegio uninominale di Pesaro : Due visioni diverse dell'immigrazione e, forse, del mondo. No, non come sarebbe con Salvini. Ma tra la Boldrini e Minniti c'è comunque il mare. Tutti e due sono di sinistra, ma uno s'è guadagnato il soprannome forse esagerato di 'ministro sceriffo' per ...

Marco Minniti tra i 29 senatori del Pd che hanno disertato il voto sullo ius soli : Ius soli, croce e mai delizia del Pd. La legge sulla cittadinanza facile per gli immigrati, come è noto, è stata affondata dal Senato il 23 dicembre : niente numero legale. Oggi, a Santo Stefano, ...