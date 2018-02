MALATO DI SCLEROSI MULTIPLA REALIZZA IL SUO SOGNO DANZANDO AD AMICI

Ilva - morto a 39 anni l’ex operaio Mario Amodio : campione del mondo di karate - si era amMALATO di sclerosi multipla : “Operavo sui convertitori, nelle acciaierie, tra lance che immettono ossigeno e saldatrici. Lì la polvere minerale brillava, me la ricordo ancora come un incubo luccicante. Me la sentivo in gola tutto il giorno”. Con queste parole Mario Amodio era intervenuto nel corso della trasmissione Rai di Domenico Iannacone I Dieci Comandamenti e a Ugl Tv per parlare delle sue condizioni di lavoro all’Ilva. Lavorava lì come operaio, ed è ...