"E' evidente che si tratta di una strumentalizzazione mediatica volta alla denigrazione". Il capitano De, candidato M5S, si difende dopo la notizia di un'aggressione che sarebbe stata subìta dalla moglie e dalla figlia.Dice all'Ansa di non essere mai stato "" e spiega che si sta separando dalla moglie: da qui la "tensione". Il segretario del Pd Renzi: "Se c'è qualche candidato che mette le mani addosso alla moglie o alla figlia,tutti insieme si dica 'no'. Sulla violenza non si scherza". No a "candidati" così.