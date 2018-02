L' unico voto possibile

Figc - parte corsa al voto : in campo Sibilia - Gravina - Tommasi. Si lavora a candidato unico : 'Non mi interessano i nomi dei candidati o se ci sara' un candidato unico ', tiene a far sapere il ministro dello sport Luca Lotti. 'Quello che mi interessa prosegue sono i programmi dei tre'. Sibilia ...

Pd-Leu - intesa sul voto nel Lazio Zingaretti sarà candidato unico Grasso-Boldrini : è tregua (per ora) : "In questi giorni ho portato all'attenzione del presidente Zingaretti le richieste emerse dall'Assemblea dei delegati di Liberi e Uguali del Lazio sul profilo politico e sui punti programmatici in tema di sanita', mobilita', ambiente, gestione dei rifiuti, lavoro". Lo afferma il leader di Liberi e Uguali, Pietro Grasso. "Ci sono tutte le condizioni per costruire un'alleanza di sinistra, pertanto "Liberi e Uguali" sosterra' la candidatura di ...