LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 | DIRETTA lunedì 19 febbraio | Italia per tornare in corsa

LIVE Pattinaggio di figura - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Cappellini-Lanotte - obiettivo top5. In gara anche Guignard-Fabbri : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della short dance di Pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Oggi le coppie di danze saranno impegnate con il programma corto, prima parte della rincorsa verso le ambite medaglie a cinque cerchi. Si preannuncia un grande spettacolo, davvero imperdibile e affascinante. I francesi Papadakis/Cizeron sono i grandi favoriti della vigilia, gli unici che possono impensierirli sono i ...

Olimpiadi invernali 2018 - Pyeongchang / Risultati LIVE e medagliere : curling - azzurri ko : Olimpiadi invernali 2018 Pyeongchang: Risultati live, medagliere, programma e italiani in gara domenica 18 febbraio. Spiccano lo slalom gigante e la staffetta di fondo, entrambi maschili(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 15:11:00 GMT)

LIVE Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Italia-Gran Bretagna 5-6 dopo nove end : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Gran Bretagna , match valido per il torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, ...

LIVE Speed skating - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : l’Italia manca le semifinali nel team pursuit maschile. Nei 500 metri femminili oro per Nao Kodaira : Programma intenso per lo Speed skating alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 quello di domani, domenica 18 febbraio: alle 12.00 quarti di finale del team pursuit maschile, alle 12.56 finale dei 500 metri femminili. Saranno dunque cinque gli italiani in gara, poiché due azzurre si sono qualificate per la distanza più breve. Per quanto concerne il team pursuit maschile, escluso Davide Ghiotto, portato come riserva in questa specialità, ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA domenica 18 febbraio : azzurri fuori nel team pursuit - l’Italia lotta nel curling : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di questa domenica 18 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sarà un’altra giornata tutta da vivere in nostra compagnia per non perdervi neanche un istante del darsi agonistico sulle nevi e sul ghiaccio sudcoreano. Si inizierà con il curling e l’Italia che andrà a caccia del riscatto affrontando la Gran Bretagna per sperare ancora nelle semifinali, a seguire il gigante maschile ...

LIVE Biathlon - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Fourcade vince la mass start! Battuto Schempp in volata - italiani attardati : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della mass start maschile di Biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Si assegna l’ultimo titolo individuale, la prova con partenza in linea metterà in palio le tanto ambite medaglie. Sarà il giorno del duello tra Martin Fourcade e Johannes Boe, tanto annunciato alla vigilia dei Giochi e poi mai consumato? Il francese e il norvegese sono i grandi favoriti ma sono tanti gli uomini che ...

Olimpiadi invernali 2018 Pyeongchang / Risultati LIVE - medagliere : freestyle - oro alla Norvegia! : Olimpiadi invernali 2018 Pyeongchang: Risultati live, medagliere, programma e italiani in gara domenica 18 febbraio. Spiccano lo slalom gigante e la staffetta di fondo, entrambi maschili(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 12:32:00 GMT)

LIVE Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Italia-Gran Bretagna. Ultima spiaggia per gli azzurri per le semifinali : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Gran Bretagna , match valido per il torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, ...

OLIMPIADI INVERNALI 2018 PYEONGCHANG/ Risultati LIVE - medagliere : attesa per Windisch e Hofer al biathlon : OLIMPIADI INVERNALI 2018 PYEONGCHANG: Risultati live, medagliere, programma e italiani in gara domenica 18 febbraio. Spiccano lo slalom gigante e la staffetta di fondo, entrambi maschili(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 11:41:00 GMT)

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA domenica 18 febbraio : Italia settima nel fondo - dalle 12.00 biathlon - curling e speed skating con gli azzurri : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di questa domenica 18 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sarà un’altra giornata tutta da vivere in nostra compagnia per non perdervi neanche un istante del darsi agonistico sulle nevi e sul ghiaccio sudcoreano. Si inizierà con il curling e l’Italia che andrà a caccia del riscatto affrontando la Gran Bretagna per sperare ancora nelle semifinali, a seguire il gigante maschile ...