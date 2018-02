LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 | DIRETTA domenica 18 febbraio | Hirscher re del gigante

LIVE Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Hirscher in testa a metà gara - Tonetti quarto! Kristoffersen prova la rimonta nella seconda : è primo : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del gigante maschile di sci alpino delle Olimpiadi Invernali Di PyeongChang 2018. Dopo la grande scorpacciata delle specialità veloci, è il momento delle discipline tecniche e via allora alla sfida tra le porte larghe sulle nevi di Yongpyong. Sarà Marcel Hirscher l’osservato speciale. L’austriaco ha rotto il ghiaccio con l’oro in combinata e vuole anche quelli in gigante e slalom. Fra le porte ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA domenica 18 febbraio : spettacolo con gigante maschile e staffetta 4×10 km di sci di fondo. Azzurri per stupire nel biathlon : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di questa domenica 18 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sarà un’altra giornata tutta da vivere in nostra compagnia per non perdervi neanche un istante del darsi agonistico sulle nevi e sul ghiaccio sudcoreano. Si inizierà con il curling e l’Italia che andrà a caccia del riscatto affrontando la Gran Bretagna per sperare ancora nelle semifinali, a seguire il gigante maschile ...

LIVE Sci di fondo - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : staffetta maschile 4×10 km. Norvegia favorita. Italia - serve un miracolo : Dopo le donne tocca agli uomini delle staffette nello sci di fondo alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: domani, domenica 18 febbraio, si cimenteranno nella 4 x 10 km. Le prime due frazioni verranno affrontate in tecnica classica, mentre le ultime due verranno corse in tecnica libera. Saranno 14 le nazioni in gara: in prima fila partiranno Norvegia, la squadra degli atleti olimpici della Russia, Svezia, Svizzera e Finlandia. In seconda ...

LIVE Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Italia-Gran Bretagna. Ultima spiaggia per gli azzurri per le semifinali : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Gran Bretagna, match valido per il torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Gli azzurri sfidano i maestri anglosassoni in una partita fondamentale per il nostro futuro: serve una vittoria per continuare a sognare una storica qualificazione alle semifinali. Il nostro quartetto, reduce da due sconfitte contro Danimarca e Giappone, deve prontamente reagire nella ...

LIVE Speed skating - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Italia mina vagante nel team-pursuit. Caccia alle semifinali : Programma intenso per lo Speed skating alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 quello di domani, domenica 18 febbraio: alle 12.00 quarti di finale del team pursuit maschile, alle 12.56 finale dei 500 metri femminili. Saranno dunque cinque gli Italiani in gara, poiché due azzurre si sono qualificate per la distanza più breve. Per quanto concerne il team pursuit maschile, escluso Davide Ghiotto, portato come riserva in questa specialità, ...

LIVE Biathlon - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Lukas Hofer e Dominik Windisch possono sorprendere nella mass start. Duello Fourcade-Boe per l’oro : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della mass start maschile di Biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Si assegna l’ultimo titolo individuale, la prova con partenza in linea metterà in palio le tanto ambite medaglie. Sarà il giorno del Duello tra Martin Fourcade e Johannes Boe, tanto annunciato alla vigilia dei Giochi e poi mai consumato? Il francese e il norvegese sono i grandi favoriti ma sono tanti gli uomini che ...

LIVE Salto con gli sci - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Stoch nella leggenda!!! Wellinger stavolta si inchina al re - bronzo Johansson. : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della prova dal trampolino grande di Salto con gli sci : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, Salto dopo Salto per non perdersi davvero nulla. Si inizia ...

LIVE Salto con gli sci - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Stoch mette tutti in fila nel trampolino grande. Hayboeck e Wellinger possono insidiarlo! Insam da primi 20 posti! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova dal trampolino grande di Salto con gli sci, che assegna la terza medaglia in questa disciplina alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Da una parte Germania e Norvegia per incrementare il bottino dopo la prova dal trampolino piccolo, dall’altra Polonia, Austria e Giappone per conquistare le prime medaglie: Il favorito numero uno, alla luce anche di quanto visto in prova, ...