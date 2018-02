L’ipocrisia di chi promette di tagliare gli stipendi dei politici

huffingtonpost

: Propongo di cancellare questo sistema fiscale iniquo. L’aliquota del 43% si applica a uno scaglione praticamente vu… - renatobrunetta : Propongo di cancellare questo sistema fiscale iniquo. L’aliquota del 43% si applica a uno scaglione praticamente vu… - SalandinS : RT @Claudiogiua: La politica non può essere retribuita meno di una qualsiasi attività civile con qualche responsabilità. Chi promette tagli… - Claudiogiua : La politica non può essere retribuita meno di una qualsiasi attività civile con qualche responsabilità. Chi promett… -

(Di domenica 18 febbraio 2018) Il vocabolo "pauperismo" ha due significati: in economia descrive l'impoverimento di quote di popolazione o di aree di un paese (è sinonimo di "depauperamento"); per gli storici identifica i movimenti spirituali e, in parte, sociali che nel Medio Evo e poi nel ventesimo secolo fanno della povertà una scelta di vita da contrapporre agli stili immorali di chi conta su enormi fortune, come gli ecclesiastici cattolici nel Duecento e nel Trecento e, più recentemente, i grandi capitalisti dell'Occidente. In questa seconda accezione, si sottintende generalmente che il povero non ha vizi mentre il ricco ne è una sentina.Da qualche tempo in Italia il pauperismo è tornato di moda in una versione creativa e ridotta: molti cittadini si scoprono neo-pauperisti non perché improntano la propria condotta secondo le regole di San Francesco d'Assisi o San ...