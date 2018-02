Libano | se Israele attacca ci difendiamo

Israele vs Libano - al via la partita degli idrocarburi. L'Italia - con Eni - a fianco di Beirut : La scelta è anzitutto politica e rappresenta un atto ostile nei confronti d'Israele. Il giacimento Leviathan è il più grande mai scoperto nel Mediterraneo, in quella zona definita "bacino del levante"...

La questione dei rapporti tra Israele e Libano è stata al centro dell'incontro di lunedì a Mosca tra Benjamin Netanyahu e Vladimir Putin, arbitro della pace nella regione.

Tra Libano e Israele - il mio viaggio con i parà della Folgore : “Mi aspetti alla prima stazione di benzina dopo l’ultimo check point libanese”. Pare di essere in una spy story invece è la realtà anzi, il quotidiano per un paese come il Libano nel quale il fiume Litani segna uno spartiacque fra due mondi… nello stesso mondo: “[…]adozione di misure di sicurezza in modo da prevenire la ripresa delle ostilità, che preveda l’istituzione, nella zona compresa tra la Linea Blu e il fiume Litani, di ...