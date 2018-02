Lettonia | arrestato per corruzione il governatore della Banca centrale

Lettonia - arrestato il governatore della banca centrale per corruzione : Il governatore della banca centrale della Lettonia Ilmars Rimsevics, membro del consiglio direttivo della Bce, è stato arrestato dall'ufficio anti- corruzione del paese. Lo ha annunciato il primo ...

Lettonia : arrestato da anti-corruzione governatore banca centrale : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...