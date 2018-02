Lega | Salvini | ' Centrodestra a un passo dalla vittoria | ora o mai più'

Matteo Salvini a Domenica Live/ “Castrazione chimica per gli stupratori : anche il sud voterà Lega” : Matteo Salvini a Domenica Live: elezioni 2018, il Centrodestra con l'alleanza fragile con Berlusconi e Meloni. Gli "inciuci", la campagna elettorale e la mezza apertura sul Job's Act(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 18:25:00 GMT)

Renzi : chi vota Berlusconi vota la Lega di Salvini : Roma, 18 feb. , askanews, «Chi, in questo giro, vota Berlusconi, soprattutto al Sud, deve sapere che non vota Berlusconi, ma Salvini'. Lo ha detto Matteo Renzi in una intervista a Il Mattino. Secondo ...

Una poltrona per due - Berlusconi vuole Salvini ministro dell'Interno. Il leader della Lega : "Con un voto in più sarò Premier" : Perché ricandidare Umberto Bossi? "Per me in politica e nella vita ci sono al di là del calcolo politico valori come il rispetto e la gratitudine. Ho iniziato ad appassionarmi di politica grazie a ...

Silvio Berlusconi vuole Matteo Salvini ministro dell'Interno ma il leader della Lega vuole fare il premier : Silvio Berlusconi vorrebbe Matteo Salvini ministro dell'Interno, ma il leader della Lega vuole fare il premier e non molla.Salvini andrebbe bene come ministro dell'Interno? "Penso assolutamente di sì, afferma il Cavaliere in un'intervista a TeleRama. "Gli italiani in un recente sondaggi gli hanno attribuito una percentuale elevata di fiducia", sottolinea.Peccato che Salvini punta più in alto. Salvini farebbe il ministro di ...

Salvini : no unità nazionale - Lega vincerà : 14.53 "No all'unità nazionale: gli italiani votano il 4 marzo ed hanno le idee chiare: il centrodestra sarà forza politica di governo". Così il leader della Lega che, sulla sua candidatura al Viminale avanzata da Berlusconi,replica:"Mi fa piacere ma il problema sarà mio.Farò fare io il ministro a Berlusconi",dato

Salvini : no unità nazionale - Lega vincerà : 14.53 "No all'unità nazionale: gli italiani votano il 4 marzo ed hanno le idee chiare: il centrodestra sarà forza politica di governo". Così il leader della Lega che, sulla sua candidatura al Viminale avanzata da Berlusconi,replica:"Mi fa piacere ma il problema sarà mio.Farò fare io il ministro a Berlusconi",dato che sarà la Lega a "prendere un voto in più di tutti gli altri". Affinità con i programmi di Pd o M5S? "Poca con entrambi".E infine: ...

Berlusconi : "Salvini può fare il ministro". Ma lui replica : "Sarò premier - la Lega prenderà un voto in più" : Salvini andrebbe bene come ministro dell'Interno? «Penso assolutamente di sì». Lo dice Silvio Berlusconi in un'intervista a TeleRama. «Gli italiani in un recente...

Salta il duello tv fra Renzi e Salvini Il capo della Lega : 'Altri impegni' : Oggi l'ultima scelta politica contro di noi: c'è una grande inchiesta a Napoli, nata dal lavoro di FanPage, un'inchiesta che tocca il mondo della politica, ovvero esponenti del Pd e Fratelli d'Italia.