Le assaggiatrici di Rosella Postorino e il prezzo della sopravvivenza

«Le assaggiatrici di Hitler» : il romanzo di Rosella Postorino : «Alle undici del mattino eravamo gia` affamate. Non dipendeva dall’aria di campagna, dal viaggio in pulmino. Quel buco nello stomaco era paura. Da anni avevamo fame e paura. E quando il profumo delle portate fu sotto il nostro naso, il battito cardiaco picchio` forte sulle tempie, la bocca si riempi` di saliva. Guardai la ragazza con la couperose. Aveva la mia stessa voglia. I fagiolini erano conditi con il burro fuso. Non mangiavo burro dal ...