Lazio | Parolo tuttofare | il capitano torna in cabina di regia

Notizie Lazio - Parolo dopo la sconfitta contro il Napoli : ”Abbiamo sbagliato atteggiamento” : Il centrocampista italiano della Lazio dopo le quattro reti subite dal Napoli: ”Questa sconfitta deve essere un punto di ripartenza”. “Non siamo stati squadra, il Napoli negli spazi è devastante. Abbiamo sbagliato atteggiamento, dobbiamo analizzare la partita”. Marco Parolo suona la carica in vista del finale di campionato dopo la pesante sconfitta per 4-1 contro il Napoli, nel quarto anticipo della 24esima giornata ...

Lazio-Genoa 1-2 : gol di Pandev - Parolo e Laxalt al 92' : Lazio-Genoa, il fallo di mani di Laxalt: il Var fa infuriare il Genoa Flop fragoroso della Lazio che contro il Genoa rimedia la terza sconfitta casalinga e perde la chance per rafforzare il terzo ...

Lazio-Genoa 1-1 La Diretta Pandev sblocca - pareggio di Parolo : Finisce col posticipo del lunedì sera questa 23esima giornata di Serie A tra Lazio e Genoa: i padroni di casa cercano il riscatto dopo la contestata sconfitta di San Siro di domenica scorsa subita per ...

Diretta/ Lazio Genoa (risultato 1-1) info streaming video e tv : pari di Parolo : Diretta Lazio Genoa info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live dell’ultimo posticipo per la 23^ giornata di Serie A(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 22:16:00 GMT)

Diretta / Lazio Chievo (risultato live 0-0) streaming video e tv : Parolo "tocca" la traversa : Diretta Lazio Chievo info streaming video e tv: eccovi probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita all’Olimpico (Serie A, 21^ giornata)(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 15:01:00 GMT)

Lazio - Parolo e fatti : Inzaghi si affida alla vecchia guardia contro il Chievo : Un lottatore e un faticatore incredibile. Il prototipo del centrocampista moderno che imposta, contrasta, recupera, segna e fa segnare. E tutto macinando chilometri su chilometri, dando sempre la ...

Lazio - Immobile - Parolo e Luis Alberto in visita al reparto di oncologia pediatrica del Gemelli : Sorrisi ed emozioni al Gemelli. Immobile, Parolo, Di Gennaro e Luis Alberto hanno fatto visita ai bambini del reparto di oncologia pediatrica dell'ospedale romano. I piccoli pazienti hanno trascorso ...

Lazio - Inzaghi : 'Inter in calo ma temibile'. Dubbi su Parolo e Felipe Anderson : Nella nostra economia di gioco è importantissimo, dà grande equilibrio perché tatticamente è molto intelligente. Felipe Anderson dal 1'? Domani decideremo. Dovrò valutare con attenzione alcuni ...

Parolo lancia la Lazio : 'Adesso vogliamo la finale' : 'Teniamo a questa competizione e la semifinale è importante per il gruppo e per voler vincere e crescere. Abbiamo fatto un grande primo tempo, mentre nella ripresa ci siamo difesi bassi ma loro non ...

Probabili formazioni/ Lazio Fiorentina : Parolo dentro. Diretta tv - orario - notizie live (Coppa Italia quarti) : Probabili formazioni Lazio Fiorentina: Diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano nei quarti di finale della Coppa Italia (all'Olimpico).(Pubblicato il Mon, 25 Dec 2017 14:05:00 GMT)

Incredibile in Lazio-Crotone : gli arbitri rifiutano il gagliardetto da Parolo - polemiche furiose : Incredibile quanto accaduto in Lazio-Crotone. Dopo le numerose polemiche delle scorse settimane, sollevate dal club laziale per bocca dei vari Tare, Inzaghi e tanti altri, oggi c’è stato un altro spiacevole episodio. Durante il post partita della gara contro il Crotone, Calvarese e i suoi collaboratori hanno rifiutato il consueto omaggio contenente maglie e gagliardetti della partita appena conclusa. Un gesto simbolico dopo le tante ...

Lazio - alla cena di Natale c'è anche Olympia. Lotito si coccola Milinkovic-Savic. Parolo - che cravatta! : I biancocelesti si sono ritrovati a cena per festeggiare insieme e scambiarsi gli auguri di Natale. Presente anche l'aquila Olympia, menù speciale per lei. Un'occasione per ripassare lo stile dei ...