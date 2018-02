Lamberto Sposini festeggia i suoi 66 anni

ilgiornale

: Lamberto Sposini oggi compie 66 anni Il messaggio social per ringraziare i fan: - spettacolo_fp : Lamberto Sposini oggi compie 66 anni Il messaggio social per ringraziare i fan: - scoopscoop6 : Lamberto Sposini compie 66 anni e ringrazia i suoi fan per gli auguri - Libero_official : Nel giorno del suo 66esimo compleanno, la rivelazione -

(Di domenica 18 febbraio 2018) Un sorriso per mettersi alle spalle il passato e soprattutto il dolore di questi ultimivissuti dopo il malore.66. Lo fa con la famiglia e con una torta particolare. Lui, juventino da sempre, non poteva chere con una torta bianconera. Ma in questo nuovo pezzo di vita dic'è spazio anche per se stesso, per la sua immagine, per il suo volto. Il giornalista si è mostrato qualche giorno fa proprio sui social, su Instagram. È apparso sereno e sorridente con un baffo che colora il suo volto. Il peggio ormai sembra essere un ricordo.ha trovato l'affetto della famiglia e quello degli amici che lo stanno accompagnando in questa lunghissima riabilitazione. Un percorso doloroso iniziato qualche anno fa e che comincia a dare i primi frutti. Dietro quel sorriso c'è la sua rinascita. Un nuovo percorso a 66per ...