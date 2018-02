LAMBERTO SPOSINI | BUON COMPLEANNO! Oggi compie 66 anni | il pubblico lo aspetta in tv

LAMBERTO SPOSINI - buon compleanno!/ Oggi compie 66 anni... e spunta la Juventus sulla torta : Lamberto Sposini, buon compleanno! Oggi compie 66 anni... e spunta la Juventus sulla torta. Le ultime notizie sul giornalista e conduttore, lontano dal mondo dello spettacolo dopo l'ictus(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 21:10:00 GMT)

LAMBERTO SPOSINI compie 66 anni e festeggia con una torta che non piacerà a tutti i fan : Lamberto Sposini compie oggi 66 anni: ecco come l'ex giornalista e conduttore televisivo ha festeggiato in famiglia. A documentarlo è un post sull'account Instagram, tramite il quale...

LAMBERTO SPOSINI festeggia i suoi 66 anni : Un sorriso per mettersi alle spalle il passato e soprattutto il dolore di questi ultimi anni vissuti dopo il malore. Lamberto Sposini festeggia i suoi 66 anni. Lo fa con la famiglia e con una torta particolare. Lui, juventino da sempre, non poteva che festeggiare con una torta bianconera. Ma in questo nuovo pezzo di vita di Sposini c'è spazio anche per se stesso, per la sua immagine, per il suo volto. Il giornalista si è mostrato qualche ...