“La Signora delle camelie” da martedì 27 febbraio al Teatro Quirino

M5s - la moglie del candidato De Falco alla polizia : “Ha aggredito me e mia figlia”. Lui : “Mai violento”. Di Maio : “La Signora denunci - accertare i fatti” : La moglie del candidato M5s Gregorio De Falco si è presentata alla polizia di Livorno una settimana fa, raccontando che lei e la figlia sarebbero state aggredite dal marito. alla segnalazione non è seguita la denuncia, ma, come scrive il Corriere della Sera, l’episodio è stata riportato agli uffici centrali di Roma. Secondo la ricostruzione della moglie Raffaella, De Falco dopo una lite ha “alzato le mani” contro di lei e la ...