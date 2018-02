La priorità del dopo voto è cambiare legge elettorale

Richetti : famiglia e qualità del lavoro sono priorità del Pd : Roma, 13 feb. , askanews, Il sostegno alla famiglia e la qualità del lavoro sono due priorità del programma del Pd. A dirlo è Matteo Richetti, portavoce della segreteria Dem, in una videointervista ad ...

ALESSANDRO COSTACURTA/ "La scelta del ct non è una priorità" (Che tempo che fa) : ALESSANDRO COSTACURTA, da poco eletto sub-commissario della FIGC, sarà ospite questa sera di Fabio Fazio a Che tempo che fa per parlare di calcio. Nazionale italiana e dintorni(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 23:00:00 GMT)

Gentiloni - il jolly del Pd : 'Candidato nelle Marche perché il terremoto è una priorità' : SAN BENEDETTO DEL TRONTO " Gentiloni, presente e futuro. E' lui il vero leader del Partito Democratico e la prova arriva dalla visita a San Benedetto, con il presidente del Consiglio applaudito e ...

Tra le priorità dell'agenda politica di Antonella Cito c'è la sicurezza del territorio : Argomento delicato che richiede l'attenzione da parte delle istituzioni a tutti i livelli, considerato il crescente allarme suscitato da fatti di cronaca gravi che accadono nel nostro Paese. Troppo ...

Ponte sullo Stretto e la coalizione delle “larghe imprese”. Berlusconi 17 anni dopo : “priorità”. E il Pd ora è d’accordo : Prima cosa da fare per la Sicilia: il Ponte sullo Stretto. Berlusconi è tornato per davvero, con il pacchetto all-inclusive e dentro c’è anche la mega-infrastruttura che dovrebbe collegare Reggio Calabria a Messina. Nel frattempo c’è chi ha voluto portare avanti la sua eredità durante i governi delle intese medio-larghe di questi anni: Angelino Alfano e, soprattutto, Renzi e i renziani. Ma ora Berlusconi si riprende quello che è ...

Pd - Siani : 'La priorità a sanità e infanzia contro i signori delle tessere' : Se avrò un consenso forte, la politica si dovrà interrogare sul bisogno che c'è di persone che hanno idee per il territorio nel quale lavora piuttosto che di persone che detengono tessere'. Non ...

Dzeko al Chelsea? / Calciomercato Roma - manca l’ok del giocatore - Panucci : il bilancio ha sempre la priorità : Dzeko al Chelsea? Calciomercato Roma, c’è l’intesa fra società, ma manca il sì del giocatore. Il bomber giallorosso non ha ancora trovato l’accordo con i Blues(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 10:20:00 GMT)

Riduzione del debito priorità degli «e-lettori» - ma non della politica : Se compare tra le priorità degli "e-lettori", che stanno inviando centinaia di mail al Sole24Ore in risposta all'iniziativa #iotivotose, il tema della Riduzione del debito pubblico non è certo tra gli argomenti più gettonati di questa campagna elettorale......

Elezioni - colpaccio di Salvini Bongiorno candidata con la Lega"priorità? La sicurezza delle donne" : L'avvocato Giulia Bongiorno "sarà capolista della Lega in diversi territori del Paese". Lo ha annunciato il segretario della Lega, Matteo Salvini. "E' il segno di una Lega che cresce, che coinvolge e punta su personalità della realtà civile, soprattutto su sicurezza, giustizia e difesa delle donne" Segui su affaritaliani.it

Renzi incontra Ferrandino a Roma e annuncia : «La riforma della giustizia tra le priorità del programma di governo del Pd» : «So benissimo che non eri tu l'obbiettivo che si voleva colpire e che si puntava molto più in alto. Ma la vicenda, tutte le vicende, non si chiudono quiì, non si chiuderanno...

Riduzione del debito priorità degli "e-lettori" - ma non della politica : Se compare tra le priorità degli 'e-lettori', che stanno inviando centinaia di mail al Sole24Ore in risposta all'iniziativa #iotivotose, il tema della Riduzione del debito pubblico non è certo tra gli ...

Riduzione del debito priorità degli «e-lettori» - ma non della politica : Se compare tra le priorità degli "e-lettori", che stanno inviando centinaia di mail al Sole24Ore in risposta all'iniziativa #iotivotose, il tema della Riduzione del debito pubblico non è certo tra gli argomenti più gettonati di questa campagna elettorale......

La priorità del compagno Gori : accogliere e dare lavoro ai profughi : Il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda - che nelle ultime settimane non ha risparmiato schiaffi al segretario - batte Matteo Renzi all'applausometro. Il sindaco Beppe Sala scalda il pubblico più del candidato governatore Giorgio Gori. Niente liti, alla kermesse del Pd promossa ieri al teatro Parenti per lanciare la campagna per Politiche e e Regionali è il trionfo del volemose bene. Per risalire nei sondaggi la parola ...

Roma - Tortoriello (Unindustria) : 'Patto prima del voto - la Capitale diventi la priorità' : Filippo Tortoriello, presidente di Unindustria, i partiti stanno bussando alla sua porta in questa campagna elettorale? 'Come associazione incontreremo tutti, ma a tutti chiederemo la stessa cosa'. ...