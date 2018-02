La Meloni firma il patto contro inciuci e cambi di casacca

ilgiornale

: RT @TwittGiorgio: E la Meloni 'anti-inciucio' restò da sola (di A. Amante) - matahar02398720 : RT @TwittGiorgio: E la Meloni 'anti-inciucio' restò da sola (di A. Amante) - ANDREAZANETTIN : RT @TwittGiorgio: E la Meloni 'anti-inciucio' restò da sola (di A. Amante) -

(Di domenica 18 febbraio 2018) “Un impegno solenne a non cedere all’o, a non formare governi di larga coalizione e a non tradire l’espressione del voto degli elettori”. Sottoscritto nero su bianco, oggi pomeriggio, da una pattuglia di candidati di Fratelli d’Italia, chiamati a raccolta su palco del cinema Adriano di Roma da Giorgiaper l’evento “Noi non tradiamo”. Una task force che, da Nord a Sud, ha siglato il“di” in rappresentanza dell’intera squadra che corre per il Parlamento e le Regioni sotto l’egida di FdI.Luca De Carlo, primo cittadino di Calalzo di Cadore e candidato alla Camera in Veneto ha promesso che si occuperà “prima degli italiani” dando “concretezza alle politiche per le famiglie come bonus nascita e ...