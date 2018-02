La Meloni firma il patto contro inciuci e cambi di casacca : “Un impegno solenne a non cedere all’inciucio, a non formare governi di larga coalizione e a non tradire l’espressione del voto degli elettori”. Sottoscritto nero su bianco, oggi pomeriggio, da una pattuglia di candidati di Fratelli d’Italia, chiamati a raccolta su palco del cinema Adriano di Roma da Giorgia Meloni per l’evento “Noi non tradiamo”. Una task force che, ...

Meloni alla firma del patto anti-inciucio senza Berlusconi e Salvini : "Silvio ha un piano B" : In piazza a Roma, Giorgia Meloni fa firmare il patto anti-inciucio ai candidati di Fratelli d'Italia. Silvio Berlusconi e Matteo Salvini non ci saranno, una scelta che "non lascia tranquilla" la leader della formazione di destra. Che in un'intervista alla Stampa afferma:"Berlusconi sostiene che tra alleati ci si deve fidare, ma in questa legislatura abbiamo visto gravi fenomeni di trasformismo, decine e decine di cambi di casacca, governi ...

Il programma del centrodestra firmato da Cav - Salvini e Meloni : clicca per scaricarlo e leggerlo : Ecco il patto del centrodestra, firmato dai tre leader della coalizione: Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni. clicca qui per scaricarlo e consultarlo

Silvio Berlusconi - programma Elezioni 2018/ Sondaggi - firma con Salvini e Meloni : “no appello per gli assolti” : Silvio Berlusconi, programma Elezioni 2018 firmato con Salvini e Meloni: Sondaggi e promesse, "flat tax al 23%, niente appello per chi è assolto nei processi". Ospite a Mattino 5(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 12:19:00 GMT)

Centrodestra - Berlusconi-Meloni-Salvini firmano il programma| Foto | Via la legge Fornero - il leader di Fi : "Accordo su tutto" : I leader del Centrodestra Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni hanno firmato il programma elettorale della coalizione al vertice a palazzo Grazioli. Il leader di Fi: "E' andato tutto liscio, ci sono state naturalmente delle discussioni su qualche punto ma sono mesi che ci lavoriamo".

