LA MAMMA DI FRANCESCA CIPRIANI | ' MIA FIGLIA VITTIMA DI ABUSI'

Francesca Cipriani - la MAMMA dalla d’Urso : nuovi dettagli sull’abuso : Barbara d’Urso intervista la mamma di Francesca Cipriani La mamma di Francesca Cipriani Rita Di Michele è intervenuta oggi in diretta da Barbara d’Urso per svelare ulteriori dettagli sulla rivelazione choc che aveva fatto in settimana sul passato della figlia. Francesca all’età di soli 19 anni è stata vittima di un brutto abuso da parte del suo datore di lavoro: un trauma che si porta ancora oggi e che non andrà molto ...

Isola dei Famosi 2018 - parla la MAMMA di Francesca Cipriani : “Mia figlia molestata quando aveva 19 anni” : La mamma di Francesca Cipriani racconta a Spy alcuni episodi che hanno segnato la vita della figlia, Francesca Cipriani, naufraga de L’Isola dei Famosi. “Subito dopo le superiori, quando aveva 19 anni, Francesca cominciò a lavorare come commessa in un negozio. Il suo datore di lavoro, che aveva 30 anni e due figli, per lei era come un padre. Una sera, però, si ritrovò da sola con quest’uomo all’interno del negozio. Verso l’orario di ...

Francesca Cipriani - la MAMMA a Domenica Live : “Sono entrata in contatto con strane presenze. Erano alte - magre e vestite di nero” : Tale madre, tale figlia. Ci mancava solo Rita De Michele, la mamma di Francesca Cipriani, ora diventata celebre (vabbè, si fa per dire) perché entrata in contatto con angeli e “strane presenze”. Nel salotto sempre super chic di “Domenica Live” la signora ha raccontato di aver avuto a che fare con presenze che la seguivano: “Erano alte, magre e vestite di nero. Mi hanno spiegato che stanno a una certa altezza da terra e lievitano in aria”, ha ...

Isola dei Famosi : Francesca Cipriani finge? Parla la MAMMA Rita : Francesca Cipriani ha finto il malore all’Isola dei Famosi? A Domenica Live si è Parlato oggi di fenomeni paranormali e la mamma di Francesca Cipriani, attuale concorrente de L’Isola, ha dato la sua sconvolgente testimonianza. Prima di Parlare di ciò, tuttavia, Barbara d’Urso ha voluto risolvere una spinosa questione: l’attacco di panico di Francesca sull’elicottero avvenuto lunedì in diretta e il suo malore ...

FRANCESCA CIPRIANI - ISOLA DEI FAMOSI 2018/ Video - la MAMMA la difende : “Non finge - ecco perché è stata male” : FRANCESCA CIPRIANI, Video ISOLA dei FAMOSI 2018. La naufraga ha bisogni impellenti da espletare: “Dove la faccio? Ho mal di pancia...”. I compagni però la ignorano... la madre la difende(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 15:16:00 GMT)

