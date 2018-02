La famiglia di Totò Riina continua a non pagare la tasse

Blastingnews

(Di domenica 18 febbraio 2018) Una vicenda davvero al limite dell'incredibile, quella che stiamo per raccontare. Unadi Corleone chea nonle, facendo così scattare la diffida del Comune: stiamo parlando delladel boss, scomparso lo scorso 17 novembre. Laa dichiararsi nullatenente Una strana vicenda sta coinvolgendo Ninetta Bagarella e Lucia. La vedova del capo dei capi, insieme allaad nonlecomunali. Il debito si aggira attorno ai 1000 euro, di cui 600 a carico di Ninetta e 400 della figlia Lucia. Cifre che dovrebbero andare al fisco per il mancato pagamento della tassa dei rifiuti. Prima dell'insediamento dei commissari al Comune di Corleone, era stata fatta una sanatoria fiscale, ma con il commissariamento del municipio le cose sono cambiate totalmente. Ricordiamo che il Comune è stato sciolto per ...