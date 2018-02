La difesa del capitano De Falco dopo le accuse della moglie : dopo quello dei rimborsi, un nuovo caso agita la campagna elettorale del Movimento 5 Stelle. Uno dei candidati più popolari del partito, il capitano Gregorio De Falco, l'anti-Schettino, quello del "vada a bordo, c...", è sotto accusa per violenze domestiche, dopo un articolo del Corriere secondo il quale sua moglie, Raffaella, "si è rivolta alla polizia di Livorno una settimana fa, raccontando agli ...

Rosa Perrotta ridicolizzata da Nadia Rinaldi : la difesa dell’amica : Nadia Rinaldi e la lite con la Perrotta: l’amica di Rosa la difende a Domenica Live Nadia Rinaldi, dopo la spinosa questione con Eva Henger, si è anche confrontata con l’amica di Rosa Perrotta a Domenica Live, dopo l’ormai famoso dibattito avvenuto all’Isola in cui aveva svelato di aver fatto all’ex tronista di Uomini e Donne anche un clistere. In seguito a tale rivelazione, il web era subito insorto incoronando ...

difesa : Meloni - Berlusconi non rischi di delegittimare Forze Armate : Roma, 17 feb. (AdnKronos) – “Non sono d’accordo con Berlusconi quando dice che i militari non impiegati nelle missioni di pace starebbero nelle caserme a giocare a briscola o ad annoiarsi”. Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia.“Tutti sanno -aggiunge- che gli organici dei nostri militari sono insufficienti, le dotazioni inadeguate e gli stipendi da fame. Non serve a nulla ...

Varese - 'No agli Ogm in difesa di biodiversità - ma anche del Made In Italy agroalimentare' : 'È ovvio " prosegue il presidente Fiori " gli Ogm non rappresentino il nostro modo di intendere il ruolo nella società e nell'economia dell'agricoltura. Considerare il mais 'prodotto in laboratorio' ...

Mar Nero al centro dei colloqui tra capo del Pentagono e ministro difesa bulgaro - : Mattis ha incontrato il ministro della Difesa bulgaro a margine della riunione ministeriale dei Paesi membri della NATO. Nel comunicato stampa del Pentagono, si osserva che le parti hanno discusso il ...

Esteri e difesa Ue - Juncker : 'Stop al metodo dell'unanimità' : "Con il metodo dell'unanimità l'Europa non può fare politica mondiale". Lo ha detto il presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker, spiegando che a Bruxelles si sta lavorando a una proposta ...

Rimborsi M5s - Martelli : 'Sul blog delle Stelle cifre inesatte'. La difesa di Barbara Lezzi in tv : Inesattezze e omissioni nelle cifre fornite sul blog delle Stelle. È quanto denuncia uno dei parlamentari coinvolti nel caso dei falsi Rimborsi, Carlo Martelli, che sulla sua pagina Facebook spiega che, nel...

Terremoti e rischio tsunami : i maggiori esperti del mondo riuniti per confrontarsi sulle strategie di difesa : Si è concluso l’International Symposium “Advances in tsunami Warning to Enhance Community Responses” tenutosi a Parigi dal 12 al 14 febbraio 2018. Questo importante convegno, organizzato dall’Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) dell UNESCO, aveva come scopo principale quello di migliorare la gestione del rischio tsunami e quindi la sicurezza dei cittadini che vivono sulle coste. Il primo di questi incontri si è tenuto tredici anni ...

CAPPATO HA UCCISO DJ FABO?/ Il giochetto che trasforma la difesa della vita nel diritto all'eutanasia : Il processo a Marco CAPPATO approda alla Corte costituzionale. alla base dei giudici milanesi c'è il "diritto di morire". Ma la Cedu dice un'altra cosa. CARLO TREMOLADA(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 06:09:00 GMT)CAPPATO HA UCCISO DJ FABO?/ Se il Samaritano della morte diventa un eroe nazionale, di R. FarinaEUTANASIA?/ Dj Fabo, aveva ragione Valeria: "Vorrei che questa notte non finisse mai…", di V. Capasa

La difesa dell'Atalanta dorme - Schurrle ringrazia : Dortmund avanti - i VIDEO del gol : Dormita nerazzurra, l'Atalanta sotto in terra tedesca: Schurrle porta il Borussia Dortmund avanti Si mette male per l' Atalanta in terra tedesca. Al 31esimo minuti infatti la formazione nerazzurra ...

Abusa di una 11enne - la difesa dell'avvocato : 'Non è stupro - a quell'età non si è più bambini' : Lo scandalo mediatico relativo a questa vicenda di cronaca ha fatto sì che Macron promettesse al più presto un intervento normativo , che potrebbe arrivare in parlamento già il prossimo mese. La pena ...

Elezioni - Berlusconi sigla il “Patto del Parmigiano” con Coldiretti per la difesa del Made in Italy : Silvio Berlusconi sigla il Patto del Parmigiano per la difesa del Made in Italy dopo aver annunciato di aver preso il manifesto politico della Coldiretti con i 5 punti per i primi cento giorni di governo e di averlo inserito integralmente nel programma del centro destra. Nell’ambito degli incontri con i rappresentanti politici nazionali dei diversi schieramenti in vista delle prossime Elezioni, al fianco del Presidente di Coldiretti ...

Sergio Vecchio : un guerriero in difesa della bellezza : ... Enzo Cursaro, Alfonso Andria, Angelo Trimarco, Alfonso Amendola, Lelio Schiavone e Antonio Adiletta, Loredana Gigliotti e Pino Latronico, la direttrice del Sabatini-Menna Ester Andreola, il mondo ...

Calcio femminile - le migliori italiane della tredicesima giornata di Serie A : Salvai/Gama che coppia in difesa! Girelli artista del pallone : La tredicesima giornata della Serie A di Calcio femminile ha rinnovato la corsa Scudetto a due tra Juventus e Brescia. Andiamo a scoprire quali sono state le migliori italiane delle sfide giocate sabato e domenica. CECILIA Salvai (JUVENTUS): La classe ’93 di Pinerolo, di partita in partita, si conferma sempre più importante in fase difensiva. Ottimo senso della posizione e dell’anticipo sono le armi di una ragazza sempre più ...