La Diatec cerca il riscatto sul difficile campo di Modena

Champions - contro i polacchi dello Zaksa la Trentino Diatec cerca la qualificazione : Fischio d'inizio programmato per le ore 20.30: diretta tv su Fox Sports, Radio Dolomiti e streaming live audio e video sul sito www.laola1.tv . Il penultimo impegno della fase a gironi del torneo ...

Contro la Lube la Diatec cerca il successo di prestigio : ... www.trentinovolley.it, mentre su www.radiodolomiti.com sarà inoltre possibile ascoltare la radiocronaca in streaming, accedendo alla sezione 'On Air'. In tv la differita integrale della gara andrà ...