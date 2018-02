La cultura classica ci rende liberi e in un mondo appiattito sull' apparenza | dà

huffingtonpost

(Di domenica 18 febbraio 2018) Boom di iscritti al Liceo Classico. Talmente tanti che alcuni istituti hanno dovuto rifiutare decine di domande. Così Roberto Vecchioni, grande cantautore milanese, ma anche professore di Lettere, ha commentato il motivo di una così grande voglia di "classico" da parte dei giovani.In un'intervista a Il Corriere della Sera dice:"Probabilmente molti si accorgono che in une svuotato di valori è necessario cercare, attraverso lo studio dei classici, le origini di ciò che può dare un senso all'esistenza. ... Lacie ci aiuta a capire che non c'è una forma di evoluzione univoca, ma un progresso utile e uno inutile".Il liceo classico come porta che conduce alle fondamenta della nostra civiltà."Il classico non fornisce soltanto nozioni sul tempo in cui viviamo, ma aiuta a capire ...