L opera persa di Donizetti ' L Ange de Nisida' in scena per la prima volta a Londra

Italiana ritrova opera persa Donizetti - la prima a Londra : L'Observer scrive che la partitura è stata ritrova ta e ricomposta in un lavoro durato 8 anni da una musicologa calabrese, Candida Mantica, che ha un dottorato presso la britannica Southampton University, ed ora lavora nell'ateneo irlandese Maynooth University

operazione sblocca scuole - opportunità persa per Cassano Magnago : Siamo rammaricati per la totale assenza del Comune di Cassano Magnago che non figura tra i comuni destinatari delle risorse messe a disposizione del Ministero dell'Economia. Sui 17,5 milioni totali ...