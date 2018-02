KIDDING - Frank Langella e Judy Greer si uniscono al cast!

lostinaflashforward

(Di domenica 18 febbraio 2018) Ultime notizie per l'attesissima comedy! Con le riprese previste per Aprile 2018, il cast della nuova serie Showtime si ingrandisce a poco a poco, aggiungendo nomi di un certo rilievo. Sappiamo già che la serie avrà come protagonista Jim Carrey, che verrà affiancato da Catherine Keener. Ora abbiamo due nuovi nomi, che scoprirete qui di seguito.(The Americans) interpreterà "Seb, l'uomo che ha costruito lo show di Jeff da un progetto scolastico a una pietra miliare culturale trasmessa su suolo nazionale con un impero multimilionario. Lui deve bilanciare una crescente preoccupazione per Jeff col bisogno di trattenere la sua persona sullo schermo dal cambiamento radicale."(Married, Two and a Half Men) sarà "Jill, la moglie estraniata di Jeff, che ha recentemente colpito una fase ribelle."Ricordiamo che la serie, creata da Dave Holstein (Weeds, Raising Hope) ...