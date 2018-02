Juventus | la moglie di Marchisio lancia un messaggio ad Allegri | ' La tolleranza senza

liberoquotidiano

: #Juventus, messaggio polemico della moglie di #Marchisio. È per #Allegri? - CorSport : #Juventus, messaggio polemico della moglie di #Marchisio. È per #Allegri? - Gazzetta_it : #Juve, caso #Marchisio. La moglie #RobertaSinopoli insorge sui social - zazoomnews : Juventus scoppia il caso Marchisio. La moglie sul web: Nessun rispetto - #Juventus #scoppia #Marchisio. #moglie -

(Di domenica 18 febbraio 2018) A cominciare da suaRoberta Sinopoli che, come riporta il Corriere dello sport , in una Storia su Instagram ha pubblicato un testo che per molti è suonato come undiretto ad. ...