Juventus | il messaggio di Lady Marchisio ad Allegri

Juventus - la moglie di Marchisio lancia un messaggio ad Allegri : 'La tolleranza senza rispetto...' : A cominciare da sua moglie Roberta Sinopoli che, come riporta il Corriere dello sport , in una Storia su Instagram ha pubblicato un testo che per molti è suonato come un messaggio diretto ad Allegri. ...

Balotelli ‘chiama’ la Juventus : messaggio di mercato ai bianconeri - importante indizio [FOTO] : 1/17 ...

Kane avvisa la Juventus : che messaggio dell’attaccante del Tottenham : Il Tottenham fa paura. Il club inglese vince anche contro l’Arsenal ed adesso si trova al terzo posto della classifica di Premier League alle spalle di City e United. L’uomo del match è stato il solito attaccante Kane, rete del successo al 49′, adesso l’obiettivo è mettere in seria difficoltà la Juventus nella gara di andata degli ottavi di Champions League. Ecco le parole di Kane al termine della partita: “È un ...

Napoli - Hamsik fa 118 e ‘snobba’ la Juventus : che messaggio del capitano partenopeo : Il Napoli ha effettuato il controsorpasso sulla Juventus vincendo sul campo del Benevento. Hamsik ha realizzato il suo 118° con la maglia dei partenopei e al termine del match ha mandato un messaggio proprio ai bianconeri. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di ‘Premium Sport’: “Abbiamo sofferto a inizio di gara, poi abbiamo sbloccato con grande gol di Mertens. Poi con la rete del 2-0 abbiamo un po’ rallentato. Sette gol della ...

Juventus forza 7 col Sassuolo : che messaggio al campionato. Milan - autogol-Gigio : solo pari con l'Udinese : La Juventus manda un messaggio impressionante al campionato, demolendo il Sassuolo in casa: finisce addirittura sette a zero per i padroni di casa. Un match senza storia, in cui gli ospiti vengono ...

Calciomercato Juventus/ News - il messaggio di Nedved : Barak e Jankto sono forti (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: il vice-presidente juventino, Pavel Nedved, manda messaggi d’apprezzamento nei confronti dei connazionali(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 11:01:00 GMT)

Juventus - striscione a Vinovo da parte dei tifosi : il messaggio a Marchisio : “Non si tocca Marchisio, resta con noi”. Questo il contenuto dello striscione apparso oggi in quel di Vinovo. I tifosi della Juventus si sono esposti in merito alle recenti voci d’addio relative a Claudio Marchisio. Si è tanto parlato di un’esperienza all’estero per il centrocampista bianconero, ma a quanto pare i supporters juventini non vogliono sentir parlare di un allontanamento del loro Principino. Nei fatti ...

Juventus - futuro in Turchia per Mandzukic? Il messaggio del connazionale Vida : Di recente Mario Mandzukic ha rispedito al mittente le offerte provenienti dalla Cina. Ora però si vocifera di un possibile futuro in Turchia, questo è l’auspicio Domagoj Vida, amico e connazionale dell’attaccante bianconero. Il difensore croato infatti, nuovo acquisto del Besiktas, a margine della presentazione alla stampa ha invitato il numero 17 bianconero a trasferirsi ad Istanbul: “Io non ho account social, ma alcuni amici hanno ...

Calciomercato Juventus - dalla Spagna : messaggio Real a Dybala : Il numero uno del club più titolato al Mondo gli ha confermato che è lui l'obiettivo per sostituire il partente Bale.