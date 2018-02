Juventus | con il Toro basta un gol di Alex Sandro

Torino-Juventus - si fa male anche Bernardeschi : le condizioni : Notizie sul tema Highlights Torino-Juventus 0-1, VIDEO gol del derby: decide Alex Sandro Torino-Juventus Serie A diretta tv e live streaming oggi 18/2 Torino-Juventus Primavera, gesto vergognoso di ...

Juventus-Torino 1-0 - Alex Sandro decide il derby : granata - resa con onore : Il derby della Mole è ancora della Juventus, il terzo in questa stagione compreso quello di di Coppa Italia. Ai bianconeri basta un gol di Alex Sandro nel primo tempo per avere ragione di un Toro ...

Juventus - parla Allegri : sul Tottenham continua a non convincere e su Napoli-Spal… : Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, dopo la gara vinta contro il Torino quest’oggi, ha parlato ai microfoni di Premium Sport dell’incontro disputato dai suoi uomini. Inevitabile tirare in ballo la gara col Tottenham, che Allegri non definisce fallimentare: “La Juve è una squadra forte, che da anni lotta su tutti i fronti. Oggi non è stata una reazione perché il 2-2 col Tottenham non è un fallimento”. Allegri ...

Torino-Juventus : bianconero fa dito medio ai tifosi di casa : Torino-Juventus: bianconero fa dito medio ai tifosi di casa Attimi di tensione al Filadelfia dove la Juventus si è aggiudicata il derby Primavera contro il Torino con un gol di Jokupovic all’ultimo minuto. L’esultanza dei giocatori bianconeri, infatti, è stata macchiata da provocazioni fino al dito medio mostrato ai tifosi granata. Sfottò continuati anche dopo […] L'articolo Torino-Juventus: bianconero fa dito medio ai tifosi ...

Calcio femminile - 14° turno Serie A : la Juventus serve il poker all’Empoli Ladies - vincono Fiorentina e Atalanta Mozzanica : Il 14° turno del campionato di Calcio femminile di Serie A, in attesa di conoscere l’esito della sfida di domani tra Tavagnacco e Brescia, ha regalato spunti interessanti questo sabato. Partiamo dalla Juventus che ha conquistato il 14° successo consecutivo superando, come da pronostico, 4-0 all’“Ale&Ricky” di Vinovo l’Empoli Ladies. Barbara Bonansea, una doppietta di Sanni Franssi ed Aurora Galli hanno regalato altri tre ...

Derby di Torino Primavera - il dito medio della vergogna : adesso la società bianconera ci faccia vedere lo “stile Juventus” : Una vergogna, un gesto assolutamente da condannare per numerosi motivo. Quella vista oggi durante il Derby tra Torino e Juventus è stata una pagina davvero brutta di sport, a maggior ragione perchè messa in scena da giovani ‘attori’. Ma andiamo con ordine partendo dai fatti: Leandro Fernandes durante l’esultanza per il gol della vittoria della Juventus ha mostrato il dito medio ai tifosi del Torino. Parliamo sempre di esempi, ...

Allegri-Sarri - alta tensione : continua la ‘lite’ - clamorosa bordata dell’allenatore della Juventus : continua il duello per lo scudetto tra Juventus e Napoli, si preannuncia grande spettacolo fino al termine del campionato. Non mancano i momento di tensione tra i due club, in particolar modo il tecnico Sarri si è lamentato per quanto riguarda il calendario, adesso è arrivata la risposta piccata di Allegri in conferenza stampa: “E tanto bisogna giocare. Anzi prima si fa e prima ci si leva il dente. La pressione c’è sempre, sia che si ...

Torino-Juventus - la conferenza di Walter Mazzarri LIVE : Che differenza c'è nella preparazione ad una partita contro la Juve? "Non mi interessano i risultati degli ultimi derby, per me il Torino è la squadra più forte del mondo e io ho il dovere di ...