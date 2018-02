Infortunio Higuain / Juventus - solo contusione alla caviglia? Allegri : “Farà gli esami - ma...” : Infortunio Higuain: Juventus, problema alla caviglia per il Pipita dopo uno scontro con Sirigu in Torino Juventus, sostituito al 15' minuto del derby della Mole(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 16:27:00 GMT)

Juventus - Allegri : 'Orgoglioso di allenare questa squadra' : Il derby lo decide lui: "Sono felice - racconta su Sky Sport a fine gara - Sono contento di aver segnato in entrambe le partite, se ho la possibilità segno. Sono felice. Non abbiamo mai paura, la ...

Orgoglio Allegri : 'Fiero di allenare questa Juventus' : 'La Juventus martedì ha giocato una gara in cuiabbiamo sbagliato molto tecnicamente dopo il 2-0 - ha detto il tecnico dei campioni d'Italia ai microfoni di 'Serie A Live' in onda su Premium Sport ...

Juve : Allegri "Critiche mi divertono" : ROMA, 18 FEB - "La Juve è forte, ha dei giocatori straordinari, stiamo lottando in tutte le competizioni. Poi se una volta si fa 2-2 col Tottenham non è una tragedia. Oggi non è stata una risposta, ...

Infortunio Bernardeschi / Juventus - iperestensione del ginocchio sinistro : Allegri in apprensione : Infortunio Bernardeschi, Juventus news: iperestensione del ginocchio sinistro, Massimiliano Allegri in apprensione per le condizioni dell'attaccante esterno. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 15:27:00 GMT)

Juventus - Allegri : "Oggi grande risposta - a Londra carichi mentalmente" : La Juve porta a casa un'altra grande partita vincendo con il Torino in trasferta e mette pressione al Napoli. Lo fa gestendo la partita e mettendo nel mirino il match di ritorno di Champions con il ...

Juventus - parla Allegri : sul Tottenham continua a non convincere e su Napoli-Spal… : Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, dopo la gara vinta contro il Torino quest’oggi, ha parlato ai microfoni di Premium Sport dell’incontro disputato dai suoi uomini. Inevitabile tirare in ballo la gara col Tottenham, che Allegri non definisce fallimentare: “La Juve è una squadra forte, che da anni lotta su tutti i fronti. Oggi non è stata una reazione perché il 2-2 col Tottenham non è un fallimento”. Allegri ...

Torino-Juve : Higuain out per infortunio - Dybala in panca. Allegri dov'è il centravanti? : Il derby per la Juve inizia in salita. Allegri deve subito rinunciare alla sua punta centrale: Gonzalo Higuain. Il Pipita al 4' si scontra con il portiere granata Sirigu in uscita per respingere una ...

Formazioni ufficiali Torino-Juventus : mosse clamorose di Allegri : Formazioni ufficiali Torino-Juventus – Il derby della Mole è il match clou della 25^ giornata di Serie A. Torino e Juventus si sfideranno allo stadio Olimpico ‘Grande Torino’ per la 196^ volta. I granata vanno a caccia dei tre punti per non perdere il treno per la corsa all’Europa League e per riscattare la sonora sconfitta rimediata all’andata: all’Allianz Stadium finì 4-0 per i bianconeri con la gara ...

Torino-Juventus - Benatia ko : Allegri sceglie Rugani : TORINO - Un altro forfait, stavolta in difesa. La Juventus dovrà fare a meno anche di Benatia nel derby contro il Torino in programma oggi alle 12:30. Il difensore ha ancora qualche problema alla ...

Juventus - Allegri/ Dubbi sul sostituto di Mandzukic alla vigilia della gara contro il Torino : Juventus, parla Allegri: “Mandzukic ha la febbre, Buffon riposa, la Champions non deve essere ossessione”. Conferenza stampa dell’allenatore del club bianconero in vista del Toro(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 22:33:00 GMT)

Torino-Juve - Mazzarri può fermare Allegri : la ‘mossa’ che può essere vincente : Si sta giocando la 25^ giornata del campionato di Serie A ma il clou della giornata sarà nel lunch match della domenica, gara che promette grande spettacolo, in campo Torino e Juve, un derby che non ha bisogno di grandi presentazioni. L’arrivo in panchina di Walter Mazzarri ha permesso ai granata di svoltare, l’ex Napoli è ancora imbattuto sta recuperando posizioni in classifica ed adesso ha intenzione di fermare i bianconeri. La ...