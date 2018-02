Judo | European Cup Cadetti 2018 | Luigi Centracchio vince in Spagna | quattro medaglie dal

oasport

: #Judo - Medaglie per gli azzurrini impegnati in Spagna - OA_Sport : #Judo - Medaglie per gli azzurrini impegnati in Spagna - thexeon : È un festival di bronzi Donne e uomini: sono sei! -

(Di domenica 18 febbraio 2018) Dopo la tappa italiana di Follonica, l’Cupdiha fatto tappa in, nella cittadina andalusa di Fuengirola, non distante da Malaga. Il protagonista azzurro della prima giornata è stato il quindicenne, già vincitore lo scorso anno nel torneo polacco di Bielsko-Biała, che ha così centrato il secondo successo internazionale della sua giovane carriera. Il molisano ha esordito sconfiggendo per ippon l’azerbaigiano Rail Mammadov, per poi imporsi per waza-ari sul tunisino Aziz Harbi e sul danese David Ivanian. In semifinale,ha inflitto un altro ippon all’israeliano Amit Sahar, coronando poi il suo trionfo grazie all’hansoku-make subito in finale dal russo Abrek Naguchev. Nel settore maschile, Valerio Ferro ha sfiorato il podio della categoria 55 kg, classificandosi quinto in una divisione di peso vinta dal ...