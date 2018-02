Joan Baez in concerto per Folkest

Quattro concerti di Joan Baez in Italia ad agosto 2018 - date e biglietti in prevendita per il tour d’addio : A 3 anni dall'ultimo suo tour passato nel nostro Paese, sono stati annunciati i nuovi concerti di Joan Baez in Italia: la regina del folk e attivista impegnata in numerose cause sociali durante i suoi 50 anni di carriera approda in Europa con il suo tour d'addio, che prevede anche 4 concerti in Italia nel mese di agosto. Si tratta dello spettacolo a supporto del suo ultimo album in studio Whistle Down The Wind, che uscirà il prossimo 2 marzo ...