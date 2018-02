Italiani scomparsi | striscione al S Paolo

Messico - nessuna traccia dei tre Italiani scomparsi. Gli ultimi messaggi - il gps dell’auto e la pista che porta alla polizia messicana : Secondo i familiari sono stati rapiti, anche se a oggi non è stato chiesto alcun riscatto, ma la verità è che non c’è alcuna traccia dei tre napoletani scomparsi in Messico il 31 gennaio scorso, il 60enne Raffaele Russo, il figlio Antonio, 25 anni e il nipote Vincenzo Cimmino, 29 anni. I tre si trovavano nella zona di Tecalitlan, nello Stato di Jalisco, terra dei narcos. La Procura di Roma ha avviato un fascicolo di indagine, al momento senza ...

