Italdesign | 50 anni in 10 modelli

Italdesign - la creatura di Giugiaro festeggia 50 anni con una supercar : 'Oggi Italdesign è un incubatore di nuove idee e soluzioni innovative, non soltanto nel Gruppo Audi, ma per il mondo intero e darà forma a quella mobilità tra 50 anni ancora' , sottolinea Bernd ...

I primi 50 anni di Italdesign - dall'Alfasud alla Zerouno : Nei piani dell'azienda infatti c'è l'obiettivo di fatturare il 25% dei lavori per il mercato aperto , ovvero al di fuori dell'universo Volkswagen, senza però legarsi unicamente al mondo automotive in ...

Italdesign - cinquant’anni (di stile) e non sentirli : Il 13 febbraio del 1968 vide la luce l’azienda di design e ingenierizzazione fondata da Giorgetto Giugiaro e Aldo Mantovani, dunque iniziano oggi i festeggiamenti per il suo mezzo secolo. Tra le sue mura hanno preso vita ben duecento modelli, come ad esempio l’Alfasud del 1971 o la prima Volkswagen Golf. E proprio al colosso di Wolfsburg appartiene, dal 2010, Italdesign: “Siamo molto contenti di quello che abbiamo realizzato in ...