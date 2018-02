: Israele:forse nuova inchiesta Netanyahu - NotizieIN : Israele:forse nuova inchiesta Netanyahu - yosifkeshk : Accusare #Netanyahu di #corruzione e #frode è un po' come accusare un #assassino di violazione del codice stradale.… - losalumiere : @CesareSacchetti Mi domando come mai il 'fato' non gli risponda con analoghi disastri aerei su Israele e New York,… -

Dopo che la polizia ha consigliato la sua incriminazione per corruzione (passata ora al vaglio della magistratura), per i media di, nuovi problemi attendono il premieral suo ritorno dalla Conferenza di Monaco. La polizia ha infatti arrestato alcune personalità a lui molto vicine, ben note negli ambienti delle telecomunicazioni, la cui identità non è stata ancora divulgata., precisano i media,non è fra i sospettati ma potrebbe vedersi costretto a fornire una testimonianza.(Di domenica 18 febbraio 2018)