Iran | si schianta volo di linea con 65 persone a bordo

Iran - aereo si schianta contro montagna/ Ultime notizie - morti tutti i 66 a bordo : volo era partito da Teheran : Iran, aereo di linea si schianta contro montagna dopo essere decollato da Teheran: Ultime notizie, morti tutti i 66 passeggeri a bordo, difficili operazioni di recupero per il meteo(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 14:39:00 GMT)

Iran - si schianta volo di linea con 66 persone a bordo : Gravissimo incidente aereo in Iran. Un velivolo che copriva una tratta interna è precipitato nel sud-ovest del Paese con 66 persone a bordo. L’aereo, in volo da Teheran alla città sud-occidentale di Yasouj, si è schiantato nella zona di Samirom, circa 480 km a sud di Teheran. Tutti i servizi di emergenza sono stati allertati, hanno riferito le agenzie di stampa Isna e Fars, citando Pirhossein Koolovand, responsabile del servizio di ...

