Iran | incidente aereo | sospese ricerche del velivolo scomparso

Gravissimo incidente in Iran : aereo precipita con 66 persone a bordo - ‘non ci sono superstiti’ : In Iran, un aereo ATR-72 di linea Iraniano che copriva una tratta interna è precipitato nel sud-ovest del Paese con oltre 66 passeggeri a bordo. Lo riferiscono i media Iraniani. L’aereo, in volo da Teheran alla città sud-occidentale di Yasouj, “si è schiantato nella zona di Samirom”. Samirom è una città sulle montagne, situata circa 450 chilometri a sud della capitale, Teheran. Tutti i servizi di emergenza sono stati allertati, ...