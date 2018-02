ideegreen

: Ioduro di potassio e ioduro di sodio: Ioduro di potassio, o di sodio o di piombo, sali di cui sentiamo… - naturaeambiente : Ioduro di potassio e ioduro di sodio: Ioduro di potassio, o di sodio o di piombo, sali di cui sentiamo… -

(Di domenica 18 febbraio 2018)di, o dio di piombo, sali di cui sentiamo parlare spesso ma che effettivamente non è semplice capire a cosa servono e che caratteristiche hanno. Vediamoli uno o uno, o quasi, per scoprire se hanno a che fare con la nostra quotidianità e come. (altro…)didiIdee Green.