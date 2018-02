Inter | Spalletti lancia l’allarme | “siamo troppo fragili” | crisi senza fine?

calcioweb.eu

(Di domenica 18 febbraio 2018) Brutta prestazione dell’nella gara di campionato contro l’, le cose si mettono male adesso per i nerazzurri. Al termine della partita ecco l’analisi del tecnico Lucianoai microfoni di Premium Sport: “Quando ti capita un episodio come l’autorete che ci ha mandato al riposo in svantaggio non riesci a ricavare tutta la fiducia possibile per riuscire a fare benissimo. Nella ripresa però abbiamo cercato di fare la partita ma non riusciamo a gestire la palla come vorremmo. Ci manca tranquillità, appena succede un episodio a nostro sfavore. Non abbiamo fatto una prestazione bruttissima, abbiamo fatto quello che si doveva fare, siamo stati in partita e aspettavamo l’episodio giusto per prenderci il vantaggio, invece è arrivato l’autogol che ci ha creato problemi perché siamo in un momento di fragilità e poi reagire diventa più difficile. Ci ...