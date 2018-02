Inter | per i nostri lettori subito ritiro punitivo Tifosi furiosi sui social

Toldo a 4-4-2 l'Originale : "Inter in crisi? Il gruppo supererà questa fase negativa" : L'ex portiere nerazzurro traccia la strada da seguire per uscire dalla crisi: "Bisogna ritrovare il filo conduttore e fregarsene della pressione. Spalletti è un condottiero, saprà risolvere il ...

Sfera Ebbasta/ Il rapper Gionata Boschetti in una Intervista da ‘Rockstar’ (Le Iene Show) : Sfera Ebbasta, il giovane rapper Gionata Boschetti protagonista della classica intervista al centro del programma di Italia 1. Racconterà i suoi prossimi progetti? (Le Iene Show)(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 12:51:00 GMT)

'Renzi è partito per attaccare - ma oggi esita. Non è più lui'. Intervista ad Arrigo Sacchi - di N. Mirenzi - : Quello che nel resto del mondo è senso comune qui da noi continua a essere controcorrente. Una volta, i romani chiamavano barbari coloro che stavano al di là delle Alpi. oggi i barbari stanno al di ...

Un super Pandev e il Genoa affondano l’Inter : Un super Pandev e il Genoa affondano l’Inter Un Grifone in grande spolvero batte l’Inter 2-0. Per i nerazzurri la scusante delle assenze pesanti. Rocambolesco l’autogol che ha portato in vantaggio i Genoani. Nel pomeriggio la Roma aveva superato l’Udinese con un gran gol del giovane turco Ünder. Chievo: Giaccherini torna protagonista Continua a leggere L'articolo Un super Pandev e il Genoa affondano l’Inter sembra ...

L’Inter perde contro il Genoa e manca il controsorpasso alla Roma : Il terzo anticipo della giornata 25 di Serie A, registra il pesante ko dell’Inter. I nerazzurri perdono 2-0 contro il

Genoa-Inter 2-0 - il tabellino : Mezz'ora per Rafinha : Genoa-Inter 2-0 PRIMO TEMPO 1-0 MARCATORI: Ranocchia aut. al 45' p.t.; Pandev al 14' s.t. GENOA , 3-5-2, : Perin; Rossettini, Spolli, Zukanovic; Rosi, Bessa , 11' st Omeonga, , Bertolacci, Hiljemark, ...

Inter - Ausilio su Icardi : 'Ci sono le basi per rinnovare. Spalletti? Rimarca i meriti della squadra' : Tra campo e mercato. L'Inter punta alla Champions League e intanto prepara la squadra del futuro. Obiettivo dei nerazzurri sarà quello di riuscire a mantenere anche dopo la prossima estate Mauro ...

L'Inter inciampa sul Genoa : 2-0 per i rossoblù e quarto posto a rischio : L'Inter di Luciano Spalletti è ancora convalescente. I nerazzurri dopo il successo contro il Bologna escono sconfitti dal Marassi di Genova, battuti per 2-0 dall'ottimo Genoa di Davide Ballardini. I gol della partita portano la firma di Ranocchia, auotre di un autogol a fine primo tempo, e dell'ex Pandev al 59'. L'Inter è parsa non in palla, mentre di fronte aveva un avversario in forma e che è stato in partita per tutti ...

EMANUELA FOLLIERO/ "Io Interista da generazioni - ma feci perdere la testa a due calciatori del MIlan!" : EMANUELA FOLLIERO: gli aneddoti sulla sua vita, tra i corteggiamenti dei calciatori, gli interessi di cui ha saputo troppo tardi, le preferenze attuali, la volta in cui finse di svenire...(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 21:18:00 GMT)

Puscas : 'Tifo Inter - sarebbe bello tornare. A Novara perchè volevo giocare con continuità' : Andato in gol nel pareggio del suo Novara contro lo Spezia, l'attaccante in prestito dall'Inter, George Puscas , ha parlato della possibilità di tornare in nerazzurro a Sky Sport : 'Avevo voglia di trovare più continuità, a Benevento mi mancava il ritmo. Ho deciso di sposare questo progetto perché è una sfida per me. Ogni giorno sento che sto migliorando, ho bisogno di ...

Probabili formazioni/ Genoa Inter : Icardi e Perisic ko - come rimedia Spalletti? Quote e ultime notizie live : Probabili formazioni Genoa Inter: Quote e le ultime notizie live. Spalletti potrebbe puntare ancora su Eder e Karamoh, con Icardi e Perisic ancora in dubbio. (Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 18:47:00 GMT)

Elezioni - i Giovani del Pd 'Più lavoro - innovazione e stop a un partito che solleva temi senza alcun Interesse per noi' : Il tutto a discapito di una generazione che si vede rallenatata non solo nell'ingresso al mondo del lavoro, ma nella possibilità di costruirsi una vita indipendente e autonoma. E ancora, l'idea dei ...

Roma - è Ünder-mania : mezza Europa in fila per Intervistarlo - e quel 17 sulle spalle... : Un numero nel destino: anche Francesco Totti, tra i 20 e i 21 anni, aveva il 17 sulle spalle. Se questo basterà a fare di Ünder un punto fermo della Roma , senza essere blasfemi, visto il paragone, ...

