Inter | il futuro di Icardi è un rebus | addio a fine stagione ?

Futuro Icardi - a breve l’incontro con Wanda Nara : le intenzioni dell’Inter - tutti i dettagli : Futuro Icardi – L’Inter non è riuscita a dare continuità alla vittoria ottenuta con il Bologna domenica scorsa. Nell’anticipo del 25^ giornata di Serie A, i nerazzurri hanno rimediato un pesante ko contro il Genoa che rischia di far scivolare la squadra di Spalletti al 5° posto, ovvero fuori dalla zona Champions League. Nei prossimi giorni intanto è previsto un incontro tra la dirigenza meneghina e Wanda Nara per parlare del ...

Inter - c'è la regia di Raiola sul futuro di Icardi : Secondo Rai Sport , Mino Raiola sta davvero lavorando dietro le quinte per diventare nuovo agente di Mauro Icardi . A quel punto, possibile l'addio dell'argentino all'Inter che diventerebbe praticamente certo in ...

Inter - Spalletti e il futuro : "Non mi sento in discussione - ma i dirigenti decideranno" : Disastro! Quinta sconfitta consecutiva in casa del Genoa. L'Inter viaggia a una media inaccettabile: 9 punti nelle ultime 10 partite di campionato, e domani sera potrebbe trovarsi al quinto posto, ...

Lautaro Martinez è uno show continuo : ecco l’ultima magia del futuro Interista [VIDEO] : Lautaro Martinez continua a sorprendere. L’attaccante acquistato dall’Inter per la prossima stagione, sta mettendo in scena tutto il proprio potenziale in questa stagione al Racing Avellaneda. Prima ha messo a segno una tripletta da favola in presenza di Piero Ausilio contro l’Huracan, ieri notte invece ha mandato in visibilio i propri tifosi con un assist per un compagno. Da notare però oltre al passaggio finale, lo ...

Inter - Skriniar : 'Futuro? Non andrò via per far panchina. A gennaio è arrivata un'offerta importante' : ... così come le due squadre di Manchester " prosegue il difensore nerazurro " Secondo me la Premier League è il campionato più bello del mondo". SERIE A - TUTTI I VIDEO Guarda tutti i video

Inter - Skriniar : "Il mio futuro? Vedrò in estate - non andrò via per far panchina" : Inoltre la Premier è il campionato più bello del mondo". Inter, Spalletti: "Eder e Icardi insieme? Si può, ma..." panca? no, grazie - Il 23enne slovacco non fa poi mistero di pensare a squadre ...

Il Bayern pensa al futuro : camere con vista campo all'Interno dell'Allianza Arena : Il Bayern Monaco è uno dei club più ricchi e organizzati in Europa. I campioni di Germania in carica sono maestri nella programmazione ed ogni anno sono sempre ai vertici in Bundesliga e in Champions League. L'Allianz Arena, casa del Bayern, è uno degli stadi più belli e innovativi con una capienza di oltre 75.000 posti a sedere. Lo stadio dei bavaresi, però, dalla stagione 2019-2020 potrebbe subire l'ennesima miglioria e diventare ...

Inter - più cambi nel futuro? Chi cresce e chi si ferma : La filastrocca non passerà alla storia, e sarà archiviata. L'Inter che verrà sarà diversa, un po' perché i cambi funzionano, un po' perché altri saranno obbligati. I tempi della formazione immutabile, ...

ROMA - ALISSON/ "Futuro? Penso solo ai giallorossi. Inter e Lazio giocano bene - ma noi dobbiamo..." : ROMA, ALISSON: il portiere brasiliano dimostra grande attaccamento ai giallorossi e non pensa al calciomercato nonostante il grande Interesse da parte di prestigiosi club europei.(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 19:16:00 GMT)

Dall’Inter al futuro di Icardi e alla lotta scudetto : parla Ronaldo il ‘Fenomeno’ : Ronaldo non dimentica il calcio italiano. In Serie A ha giocato per 6 stagioni (5 con l’Inter e una con il Milan) e ora continua a guardare il nostro campionato con interesse e con una speranza neanche troppo velata: “Da interista spero che lo scudetto non lo vinca la Juventus, tifo Napoli – ha confessato ieri da Londra ai microfoni Sky Sport 24 durante un evento Nike – Ho il massimo rispetto per i bianconeri e per i suoi ...

Inter E ROMA - SPALLETTI ‘SI CONFESSA’/ “Ambiente folle. Contro la Juve non si vince” - e il futuro… : SPALLETTI, INTER e ROMA: la confessione “Totti non correva più, i nerazzurri non vogliono spendere, qui è una follia”. Clamorose rivelazioni dell’allenatore del club meneghino(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 13:48:00 GMT)

Il futuro assetto di San Siro : incontro tra Milan - Inter e Comune : In un clima di piena collaborazione, lunedì mattina si è tenuto un incontro a Palazzo Marino. Si sono visti i

Inter e Milan - incontro in Comune sul futuro di San Siro : ecco le due ipotesi : Oggi il primo confronto, con le delegazioni di Milan e Inter e l'assessore all'urbanistica del Comune di Milano Pierfrancesco Maran, l'assessore allo sport Roberta Guaineri e l'assessore al bilancio ...

Oggi l’incontro tra Comune - Inter e Milan sul futuro di San Siro : Il confronto si è reso necessario dopo che il club rossonero, a metà dicembre, aveva disdetto il contratto con M-I Stadio, L'articolo Oggi l’incontro tra Comune, Inter e Milan sul futuro di San Siro è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.