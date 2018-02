Inter a picco | i tifosi furiosi individuano i “colpevoli” del flop

“Mio figlio è come te…”. Elena Santarelli Interviene su Instagram : dopo la confessione di Nadia Toffa che ha fatto sapere a tutti di aver avuto un cancro - la bella moglie di Bernardo Corradi non può fare a meno di dire la sue. Quel che fa sapere la modella sul piccolo Giacomo è da brividi : Domenica 11 febbraio è ricominciata la trasmissione Le Iene. Grande fermento. tutti erano impazienti di vendere Nadia Toffa di nuovo seduta dietro il bancone. dopo il malore che l’ha colpita, era ovvio che la Toffa raccontasse in tv cosa le fosse successo. Ma nessuno si aspettava di sentirle dire ciò che ha detto: “Ho avuto un cancro. In questi mesi mi sono curata: prima ho fatto l’intervento, poi la chemioterapia e la radioterapia. ...

Freud o l'Interpretazione dei sogni - Recensione dello spettacolo al Teatro Piccolo di Milano : Nei severi panni di Sigmund Freud, Fabrizio Gifuni restituisce l'animo tormentato di un uomo di scienza alle prese con il dubbio, di un medico che procede per tentativi, dilaniato da conflitti, ...

Il mito Franca Leosini a Sanremo Interroga Claudio Baglioni in stile Storie Maledette con Questo Piccolo Grande Amore (video) : "Faremo una cosa della quale mi vergogno e della quale lei è complice": così Claudio Baglioni aveva annunciato l'incursione di Franca Leosini a Sanremo 2018, sul palco della seconda serata di mercoledì 7 febbraio. Di solito estremamente riservata e abituata a declinare gli inviti in programmi di intrattenimento, la giornalista napoletana conduttrice delle sue affascinanti Storie Maledette su Rai3 ha accettato l'invito di Baglioni a portare un ...

Tennis - Novak Djokovic : “Ho accettato di fare un piccolo Intervento al gomito. Sono comunque fiducioso per il mio rientro” : Giunto agli ottavi di finale degli Australian Open 2018, sconfitto dal coreano Hyeon Chung, Novak Djokovic continua a soffrire per i problemi al gomito destro che lo hanno costretto a saltare già metà della stagione 2017. In questo senso, Nole ha confermato di aver subito un piccolo intervento chirurgico in Svizzera, come già noto da qualche giorno, essendo però pienamente fiducioso per il suo rientro in campo. “Non è stato facile per me ...

Influenza - Iss : picco carenza sangue - rinviati molti Interventi : Anche quest'anno l'Influenza ha messo in difficoltà gli approvvigionamenti di sangue in diverse regioni, con punte di oltre 1.300 sacche mancanti che hanno portato a rinviare gli interventi non ...

Montone " Il Comune stanzia fondi per riqualificare il territorio. Al via piccoli Interventi a vantaggio della comunità : (UNWEB) Montone, " Si apre nel migliore dei modi il nuovo anno per il territorio di Montone. Nel corso del 2018 verranno, infatti, realizzate opere pubbliche di minore visibilità, ma importanti per la ...

Influenza - picco a Pordenone : “Stop agli Interventi per ricoveri” : L’epidemia di Influenza blocca gli interventi chirurgici in provincia di Pordenone. I tre ospedali – nel capoluogo, a San Vito al Tagliamento e Spilimbergo – hanno sospeso le sedute di chirurgia programmate per lunedi’ 15 gennaio, per creare disponibilita’ di posti letto per garantire la gestione delle urgenze legate all’Influenza. “La decisione e’ stata assunta per far fronte ai maggiori flussi ...

Milan - piccolo problema muscolare per Donnarumma. In vista dell'Inter... : Secondo quanto riportato da Sky Sport , Gigio Donnarumma ha subito un lieve problema all'inguine nel corso delle ultime sedute d'allenamento: nonostante il piccolo guaio fisico accusato, tuttavia, ci sono buone possibilità per il ...

X Factor 11 : ascolti finale a 2 - 7 milioni (11 - 23%) - record di sempre - picco per la vittoria di Lorenzo Licitra - 2 - 5 milioni di Interazioni : ...