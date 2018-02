Insigne | ' Dal Napoli una grande risposta'

Coppa Italia 2018 - Napoli-Atalanta : probabili formazioni. Insigne e il tridente dal 1' senza Jorginho - difficoltà per Gasperini : Napoli-Atalanta sarà il terzo quarto di finale della Coppa Italia 2018 di calcio. Le due squadre si affronteranno martedì 2 gennaio (ore 20.45): rientro col botto da Capodanno per entrambe le squadre che cercheranno la qualificazione alle semifinali dove affronteranno la vincente di Juventus-Torino. Si preannuncia un San Paolo infuocato per spingere la capolista verso il passaggio del turno. Gli orobici proveranno a sovvertire il pronostico ...

Torino-Napoli in diretta dalle 18 : Insigne in panchina - c'è Zielinski : Occasione sorpasso: complice la prima sconfitta in campionato per l'Inter, sconfitta 3-1 a San Siro da una sorprendente Udinese nell'anticipo dalla 17esima giornata di Serie A, gli azzurri...