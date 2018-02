Infortunio Bernardeschi Juventus | problemi ai legamenti del ginocchio | la diagnosi

Infortunio Higuain e Bernardeschi : il comunicato ufficiale della Juventus : Infortunio Higuain e Bernardeschi – “Durante il Derby contro il Toro di oggi, Higuain ha subito un trauma contusivo/distorsivo alla caviglia sinistra, mentre Bernardeschi è stato vittima di un trauma distorsivo con interessamento capsulo/legamentoso al ginocchio sinistro. Per entrambi sono previsti ulteriori accertamenti nei prossimi giorni”. Questo il comunicato della Juventus in merito alle condizioni dei due calciatori ...

Infortunio Bernardeschi / Juventus - iperestensione del ginocchio sinistro : Allegri in apprensione : Infortunio Bernardeschi, Juventus news: iperestensione del ginocchio sinistro, Massimiliano Allegri in apprensione per le condizioni dell'attaccante esterno. Le ultime notizie

Infortunio Bernardeschi : uscito a causa di un problema al ginocchio : Infortunio Bernardeschi – Bernardeschi è entrato ad inizio gara al posto di Higuain, infortunatosi nel derby tra Juventus e Torino. Lo stesso esterno offensivo bianconero è però stato costretto ad uscire dal campo sul finire di gara a causa di un’iperestensione del ginocchio che gli ha causato un forte dolore. Al posto di Bernardeschi è entrato in campo Lichtsteiner per i minuti finali ed il ragazzo ex Fiorentina si è dunque messo a ...

Infortunio Bernardeschi e Douglas Costa - le ultime da Vinovo : il comunicato bianconero : Infortunio Bernardeschi E Douglas Costa – “È stata una seduta di allenamento incentrata principalmente sulla tattica, quella che ha visto impegnati oggi i ragazzi di mister Allegri al JTC in vista della sfida di domenica pomeriggio all’Allianz Stadium contro il Sassuolo. Douglas Costa ha lavorato a parte mentre Federico Bernardeschi ha svolto in parte lavoro personalizzato ed in parte allenamento con la squadra. I bianconeri, ...