Incidenti in montagna | Pordenone | rimane incastrato in profonda foiba | salvato dal

Incidenti in montagna : scialpinista muore per malore nella valle del Gran San Bernardo : Uno scialpinista residente in provincia di Torino è deceduto oggi dopo essere stato colto da un malore a Flassin, nella valle del Gran San Bernardo. Sul posto i pisteurs secouristes e l’elisoccorso. Nonostante i tentativi di rianimazione, il medico ha infine constatato il decesso del 57enne a seguito di arresto cardiaco. L'articolo Incidenti in montagna: scialpinista muore per malore nella valle del Gran San Bernardo sembra essere il primo ...

Incidenti in Montagna : individuato il corpo senza vita dello scialpinista disperso in Val Pellice : Individuata questa mattina la salma dello scialpinista disperso ieri sulle montagne della Val Pellice, dagli uomini del Soccorso alpino piemontese insieme a quelli della Guardia di Finanza. L’uomo si trovava al fondo di un canalone sotto la Punta Piattina dove probabilmente è precipitato a causa del cedimento di una cornice di neve che lo ha trascinato verso valle per circa 300 metri di dislivello. Le ricerche erano scattate ieri sera dopo ...

Incidenti in Montagna : cade sulle piste sci dell’Abetone - 70enne soccorso con elicottero : Incidente in Montagna questa mattina, sulle piste da sci di Abetone (Pistoia): un 70enne di Serravalle Pistoiese è stato soccorso dai poliziotti in servizio sulle piste da sci, allertati da due istruttori che hanno visto l’uomo sdraiato a terra. L’uomo mostrava una forte amnesia e un grosso ematoma facciale, forse provocato da una caduta. Sul posto i sanitari del 118 di San Marcello Pistoiese, che hanno trasportato il ferito a valle ...

Incidenti in Montagna : scalatore soccorso dopo caduta da cascate di ghiaccio : Un uomo è caduto da un’altezza di circa 10 metri nelle cascate di ghiaccio di Liliaz (Cogne) in Valle d’Aosta: il 43enne ha riportato traumi al bacino e agli arti inferiori. Un blocco di ghiaccio si è stacca e ha colpito il ghiacciatore. E’ stato necessario l’intervento dell’elicottero, complicato dalle condizioni meteo e dalla scarsa visibilità. Le guide alpine e il medico sono stati verricellati sul luogo ...

Incidenti montagna - si perde sciando fuoripista : ritrovato : Una tragedia sfiorata in Alta Valtellina. Un uomo e una donna stavano sciando sulle piste di San Colombano, nell’omonima ski-area, nel territorio comunale di Valdisotto (Sondrio), quando lui ha deviato dai tracciati regolari per avventurarsi nel fuoripista. La donna, scesa a valle, dopo un po’ di tempo si e’ allarmata perche’ il compagno non arrivava piu’. Si e’ messa immediatamente in moto la macchina dei ...

Incidenti in montagna : cade su pista da sci - ferito bimbo di 5 anni : A seguito di un incidente sugli sci verificatosi oggi sulle piste tra Gressoney-La-Trinité (Aosta) e Alagna Valsesia (Vercelli), un bambino di 5 anni ha riportato lesioni interne all’addome: l’elisoccorso valdostano lo ha trasportato all’ospedale Parini di Aosta ed è stato poi trasferito al San Giovanni Molinette di Torino. Il bambino stava affrontando una discesa nella zona del Passo dei Salati, tra Valle d’Aosta e ...

Incidenti in montagna : recuperati sciatori bloccati lungo un canalone in Val Veny : Due sciatori bloccati lungo un canalone dal Piano della Gabba, in Val Veny (Courmayeur) sono stati recuperati e tratti in salvo nella notte: sono stati raggiunti e sono stati calati con le corde dai soccorritori per superare dei salti di roccia. Hanno poi terminato la discesa sugli sci. Le operazioni sono state condotte dal Soccorso Alpino Guardia di Finanza, dal Soccorso Alpino Valdostano e dai Pisteurs Secouristes. Entrambi sono in buone ...

Incidenti in montagna : sciatore cade in crepaccio sul Monte Bianco : Uno sciatore francese è caduto in un crepaccio sul ghiacciaio del Toula, a circa 3.200 metri di altitudine, sul versante italiano del Monte Bianco. Sul posto il Soccorso alpino valdostano. I compagni sono riusciti a contattarlo e hanno riferito che dovrebbe essere in buone condizioni di salute. L'articolo Incidenti in montagna: sciatore cade in crepaccio sul Monte Bianco sembra essere il primo su Meteo Web.

Incidenti montagna : precipita e muore in Trentino : E’ morta una escursionista che e’ finita in un canalone sul monte Coppolo, al passo del Brocon, nel Trentino orientale. La giovane, 29 anni, veneta, stava facendo una gita con le ciaspole quando e’ precipitata. L’incidente e’ accaduto intorno alle 12.30 e sul posto sono stati calati da un elisoccorso i sanitari con il verricello, ma non hanno potuto che constatare il decesso. Il soccorso alpino e’ impegnato ...

Incidenti montagna : escursionista ferito nel pordenonese : Un escursionista di 50 anni, di Claut (Pordenone), tecnico del Cnsas Valcellina, si e’ infortunato mentre si trovava nei pressi di Casera Frate, a quota 1.200 metri, nella zona del gruppo Raut-Resettum. Il tecnico stava scendendo con i ramponi ai piedi quando e’ scivolato per alcuni metri incastrando un rampone in un ceppo, che gli ha causato la frattura di una caviglia. Lui stesso ha fornito con precisione ai soccorritori il punto ...

Incidenti in montagna : sciatore finisce fuori pista e muore all’Abetone : Grave incidente questa mattina sulla pista da sci Zeno 1 di Abetone (Pistoia): un uomo sarebbe finito fuori pista andando a sbattere contro gli alberi. Sul posto un’ambulanza con medico ed infermiere a bordo e attivato l’elisoccorso Pegaso. I sanitari hanno provato a rianimare il 52enne anche con il massaggiatore cardiaco automatico ‘Lucas’, ma tutte le operazioni sono risultate inutili. L'articolo Incidenti in montagna: ...

Incidenti in montagna. Morti l’insegnante Fabrizio Aspromonte e il poliziotto Bruno Paoli : Due Morti in poche ore in montagna. A Folgarida è morto uno sciatore di 32 anni dopo una caduta mentre stava scendendo lungo una pista. La vittima è un leccese di Tricase. Si tratta di Fabrizio Aspromonte morto per i traumi riportati. Il…Continua a leggere →

Incidenti in Montagna : giovane muore sul monte Sirino : Un giovane di Potenza ha perso la vita dopo essere caduto in un dirupo durante una passeggiata sul monte Sirino: il corpo è stato recuperato nella notte grazie all’intervento dei vigili del fuoco e degli uomini del Soccorso Alpino di Basilicata. L'articolo Incidenti in Montagna: giovane muore sul monte Sirino sembra essere il primo su Meteo Web.

Incidenti in montagna : alpinista morto sulle Alpi Apuane - in corso il recupero della salma : Il Soccorso Alpino sta eseguendo in queste ore le operazioni di recupero della salma dell’escursionista morto ieri sulle Alpi Apuane (Lucca). Il 30enne era di origine tedesca ma residente a Rapallo (Genova). L’incidente si è verificato sulla Pania della Croce: l’uomo sarebbe scivolato lungo il Vallone dell’Inferno finendo poi nella Buca della neve. L'articolo Incidenti in montagna: Alpinista morto sulle Alpi Apuane, in ...