Incidente per Elton John | colpito da una collana durante un concerto

Gravissimo Incidente in Iran : aereo precipita con 66 persone a bordo - ‘non ci sono superstiti’ : In Iran, un aereo ATR-72 di linea Iraniano che copriva una tratta interna è precipitato nel sud-ovest del Paese con oltre 66 passeggeri a bordo. Lo riferiscono i media Iraniani. L’aereo, in volo da Teheran alla città sud-occidentale di Yasouj, “si è schiantato nella zona di Samirom”. Samirom è una città sulle montagne, situata circa 450 chilometri a sud della capitale, Teheran. Tutti i servizi di emergenza sono stati allertati, ...

Muore dieci giorni dopo l'Incidente : cordoglio a Fondi per la scomparsa di Silviano Palazzo : cordoglio a Fondi per la scomparsa di Silviano Palazzo, l'uomo rimasto coinvolto in un terribile incidente in via Vetrine lo scorso 7 febbraio . Il 62enne ieri mattina alle 10:30 è spirato presso l'...

In Messico 13 persone sono morte nell’Incidente di un elicottero militare che trasportava il ministro dell’Interno : In Messico 13 persone sono morte e 15 sono state ferite nell’incidente di un elicottero militare che stava trasportando il ministro dell’Interno Alfonso Navarrete Prida e il governatore dello stato di Oaxaca Alejandro Murat a Santiago Jamiltepec, una località vicina all’epicentro del terremoto The post In Messico 13 persone sono morte nell’incidente di un elicottero militare che trasportava il ministro dell’Interno ...

Schumacher - a 5 anni dal tragico Incidente l'annuncio che ridà speranza : A cinque anni dal tragico incidente che ha visto come protagonista il pluricampione della Formula Uno, Michael Schumacher, i sostenitori del pilota più vittorioso di sempre della Ferrari possono tornare a sperare attorno alle sue condizioni di salute. Già, perché se a volte gli infortuni costringono i professionisti a lasciare il loro sport per sempre, nel caso del tedesco il rischio è stato ben più alto: le condizioni di salute del sette volte ...

Ops! Incidente hot per Kate Upton : arriva l’onda e rimane nuda [VIDEO] : Incidente hot per la statunitense Kate Upton, il video che sta circolando nelle ultime ore ha scatenato i fan. La modella infatti stava posando per un servizio fotografico per Sport Illustrated, quando un’onda l’ha travolta facendola cadere dagli scogli, Incidente hot inevitabile. La bella Kate è rimasta in topless, tanta paura per l’incolumità della modella, che però fortunatamente non ha riportato conseguenze, contenti solamente i tanti fan ...

“Non voleva più vivere” - morte Michele Scarponi - è un dramma senza fine. La notizia diffusa oggi a 10 mesi dall’Incidente che costò la vita al ciclista - travolto da un’ auto mentre si stava allenando per il Giro d’Italia : Un sabato mattina di aprile dello scorso anno. Due colpi di pedale per trovare la condizione prima del Giro d’Italia che avrebbe dovuto correre da capitano. Poi il destino si è messo di mezzo spezzando la vita di Michele Scarponi. Un impatto tremendo contro un furgoncino alla guida del quale c’era Giuseppe Giacconi, 58 anni, piastrellista molto noto a Filottrano, piccola cittadina in provincia di Ancona che ieri lo ha raggiunto. L’uomo è ...

Finge Incidente moto - 16enne si ferma per aiutarlo : violentata. Quarantacinquenne arrestato : I carabinieri della tenenza di Sant'Antimo hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un 45enne di Secondigliano, indagato per violenza...

Raffaele muore a 22 anni in un Incidente : stava per diventare papà : Il 22enne Raffaele Antonucci è la vittima più anziana del terribile incidente avvenuto la notte di

Ciclismo - un serio Incidente per colpa dei freni a disco Video : La stagione di Katie Compton, la ciclocrossista americana vice campionessa del mondo, è finita in modo traumatico a causa di un incidente [Video]che non manchera' di far discutere. Durante la tappa finale del Trofeo DVV, in Belgio, la Compton è rimasta coinvolta in una caduta che le ha procurato una ferita particolarmente seria. A causarla è stato il disco di un freno. La Compton ha però stoicamente ripreso e concluso la corsa, arrivando al ...