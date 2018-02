Inchiesta Napoli | Di Maio | ' Aspetto la querela di De Luca'

Inchiesta Napoli - De Luca jr. si è dimesso : "Messa in piedi provocazione vergognosa" : Lo ha annunciato lui stesso, prendendo asorpresa la parola durante un convegno nella sua citta'. RobertoDe Luca e' indagato per corruzione dalla procura di Napoli inseguito alla videoInchiesta su presunti casi dimazzette nella gestione degli appalti per i rifiuti in Campania.

Inchiesta rifiuti Napoli - Meloni : “Passariello? Cacciato se colpevole”. Crosetto e La Russa : “Passariello chi?” : “Sono cose che non fanno mai piacere. Cercheremo di valutare la posizione di Luciano Passariello quando avremo tutti gli elementi”, dice Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia. “Non ho gli elementi per giudicarlo, speriamo di avere qualche elemento di più anche nelle prossime ore per poter fare chiarezza. Se dovesse essere eletto e poi condannato, chiederei le sue dimissioni” “Passariello? E chi ...

Inchiesta Napoli : De Luca jr si dimette da assessore : Ma non intendo offrire alibi a nessuno, né pretesti per operazioni di aggressione politica. Quindi rimetto il mio mandato di assessore al Comune di Salerno". Così Roberto De Luca ha annunciato le ...

Napoli - Inchiesta appalti rifiuti. Roberto De Luca si dimette : “Provocazione vergognosa. Non voglio fornire alibi” : “Ho ricevuto attestati di stima e solidarietà, anche da tanti avversari politici, dopo la vicenda oscura in cui sono stato coinvolto. E’ chiaro a tutti che è stata messa in piedi una provocazione vergognosa. Ma non intendo offrire alibi a nessuno, né pretesti per operazioni di aggressione politica. Quindi rimetto il mio mandato di assessore al Comune di Salerno”. Così Roberto De Luca ha annunciato le dimissioni prendendo la ...

Inchiesta Napoli - De Luca si è dimesso da assessore al comune di Salerno : Lo ha annunciato lui stesso, prendendo asorpresa la parola durante un convegno nella sua citta'. RobertoDe Luca e' indagato per corruzione dalla procura di Napoli inseguito alla videoInchiesta su presunti casi dimazzette nella gestione degli appalti per i rifiuti in Campania.

Inchiesta Napoli - De Luca si è dimesso da assessore al comune di Salerno : Inchiesta Napoli, De Luca si è dimesso da assessore al comune di Salerno Lo ha annunciato lui stesso, prendendo asorpresa la parola durante un convegno nella sua citta’. RobertoDe Luca e’ indagato per corruzione dalla procura di Napoli inseguito alla videoInchiesta su presunti casi dimazzette nella gestione degli appalti per i rifiuti in Campania. Continua […] L'articolo Inchiesta Napoli, De Luca si è dimesso da assessore al ...

Inchiesta Napoli - De Luca jr si dimette : Ma non intendo offrire alibi a nessuno, né pretesti per operazioni di aggressione politica. Quindi rimetto il mio mandato di assessore al Comune di Salerno". Così Roberto De Luca ha annunciato le ...

Inchiesta Napoli : De Luca Jr si dimette dopo inchiesta Fanpage : L'assessore al Bilancio di Salerno è indagato per corruzione dopo i presunti casi di mazzette nella gestione degli appalti sui rifiuti - Il figlio del governatore della Campania Vincenzo De Luca, ...

Inchiesta Napoli - De Luca jr si dimette : 12.14 Roberto De Luca, figlio del governatore della Campania, si è dimesso da assessore al Bilancio del Comune di Salerno. Lo ha annunciato lui stesso, prendendo a sorpresa la parola durante un convegno nella sua città. E' indagato per corruzione in seguito alla videoInchiesta di Fanpage su presunti casi di mazzette nella gestione degli appalti per i rifiuti in Campania "E'stata messa in piedi una provocazione vergognosa ma non offro alibi o ...

Napoli : Inchiesta rifiuti su De Luca Jr. - il governatore insorge : 'usano la camorra per ricattarci' : 'Sono gli assassini della nostra gente, i rifiuti devono andare a casa' attacca il leader del M5S. Per il presidente della Regione si tratta di una manipolazione strumentale. Intanto la magistratura ...

Inchiesta Napoli - Di Maio : “Politici assassini della mia gente” : Inchiesta Napoli, Di Maio: “Politici assassini della mia gente” Il candidato premier M5s indica sullo schermo Roberto De Luca, indagato nel fascicolo che riguarda gli appalti per lo smaltimento dei rifiuti: “Quando saremo al governo inaspriremo la legge Severino” Continua a leggere L'articolo Inchiesta Napoli, Di Maio: “Politici assassini della mia gente” sembra essere il primo su NewsGo.

Inchiesta Napoli - Renzi : sono garantista - ora magistratura in campo : "Io sono garantista, penso che un avviso di garanzia non sia una sentenza". Lo ha detto il segretario del Pd, Matteo Renzi, sull'Inchiesta della Procura di Napoli che riguarda appalti per lo ...

Inchiesta Napoli - Di Maio : "Politici assassini della mia gente" : Il candidato premier M5s indica sullo schermo Roberto De Luca, indagato nel fascicolo che riguarda gli appalti per lo smaltimento dei rifiuti: "Quando saremo al governo inaspriremo la legge Severino"

L'Inchiesta sui rifiuti a Napoli con le accuse a De Luca jr. Di Maio : 'a casa' : Pubblicato un nuovo video in cui viene utilizzato come esca, per provare casi di corruzione, un ex camorrista. Il presidente campano: utilizzano camorristi per ricattarci, ma andremo avanti come un ...