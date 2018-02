Il Segreto | puntate spagnole | arriva una donna misteriosa

Il Segreto - anticipazioni puntate spagnole : donna Francisca è colpita da un ictus : Come sappiamo dalle puntate già viste de il Segreto, a Puente Viejo arriverà una donna, che sarà molto amata dai compaesani. Con lei ci sarà anche una bambina che perderà la vita durante l’incendio della capanna in cui viveva. Stiamo parlando di Julieta e della piccola Ana, che per la febbre non riuscirà a scappare. donna Francisca cercherà in tutti i modi di separare la Uriarte(che ama Saul Ortega) che succederà in seguito? Il Segreto: ...

Il Segreto anticipazioni : puntate settimana dal 19 al 23 febbraio 2018 : Il Segreto, anticipazioni puntate settimana dal 19 al 23 febbraio: nuovi incredibili colpi di scena. Ecco che cosa succederà nei prossimi giorni nella piccola cittadina spagnola teatro delle vicende della popolarissima soap opera di Aurora Guerra. anticipazioni Il Segreto, puntate da lunedì 19 a venerdì 19 febbraio Il cattivissimo Cristobal non svelerà dove ha piazzato la bomba, anche se Raimundo Ulloa intuirà che l'ordigno potrebbe essere sotto ...

Il Segreto - anticipazioni puntate settimana dal 19 al 23 febbraio 2018 : Il Segreto di Puente Viejo, anticipazioni puntate settimana dal 19 al 23 febbraio: nuovi incredibili colpi di scena. Ecco che cosa succederà nei prossimi giorni nella piccola cittadina spagnola teatro delle vicende della popolarissima soap opera di Aurora Guerra. Il cattivissimo Cristobal non svelerà dove ha piazzato la bomba, anche se Raimundo Ulloa intuirà che l'ordigno potrebbe essere sotto 'ai piedi' dell'amata Francisca ...

Anticipazioni Un posto al sole trama puntate 19-23 febbraio 2018 : un drammatico epilogo! Anita svela un suo Segreto a Vittorio! : Anticipazioni Un posto al sole trama puntate da lunedì 19 febbraio a venerdì 23 febbraio 2018: Peppino tra la vita e la morte! Valentina lascia Gaetano! Anticipazioni Un posto al sole: dopo il funerale del figlio, Gaetano ha un duro scontro con don Peppino che viene colto da un infarto! Franco tenta di riavvicinarsi ad Angela! Anita fa una confessione a Vittorio su Luca Grimaldi molto toccante! Rabbia, scoperte sconvolgenti, ...

Il Segreto - anticipazioni puntate dal 19 al 23 febbraio 2018 : Una settimana ricca di sorprese per i protagonisti de Il Segreto, la fortunata soap di Canale 5 in onda ogni giorno dal lunedì a venerdì alle 16.20 e sabato alle 16.00...

Il Segreto - anticipazioni puntate spagnole : che fine farà Julieta? : Eccoci puntuali con le anticipazioni spagnole relative alla soap el secreto de puente viejo. Il Sindaco di Puente Viejo è Carmelo, Severo finalmente è riuscito a spodestare lo strampalato Onesimo che Francisca teneva soggiogato. Sarà proprio all’amico del Santacruz che Julieta, la nuova paladina del paese iberico, si rivolgerà per avere giustizia sulla morte della figlia Ana. Questo innescherà ancora una volta l’odio della ...

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 19-23 febbraio 2018 : Cristobal tenta di uccidere Francisca! Poi… finisce in manicomio! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 19 febbraio a venerdì 23 febbraio 2018: la fine di Cristobal! L’arrivo dei nuovi pupilli di Francisca! Anticipazioni Il Segreto: Cristobal piazza un ordigno a La Quinta per uccidere Francisca che si vendica di lui facendolo rinchiudere in un manicomio! Hernando si rivolge ad un usuraio, mentre Marcela rischia di morire! Si fa sempre più appassionante la trama della soap ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 19 al 23 febbraio 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 19 a venerdì 23 febbraio 2018: Don Berengario presta aiuto ai bisognosi che arrivano in paese. Gracia prepara il dolce “Bugiñar”, malgrado Onesimo non approvi gli ingredienti da lei scelti. Aquilino fa pressioni a Hernando per avviare la loro collaborazione. Si fermano le ricerche di Garrigues a Puente Viejo. Francisca vuole dimostrare a Raimundo che non è così cattiva come tutti ...

Il Segreto - anticipazioni puntate spagnole : una famiglia distrutta : Torniamo a parlare di anticipazioni spagnole riguardanti la Soap Il Segreto. Emilia ed Alfonso sono stati sempre accoglienti e buoni e mai si sarebbero meritati tutto il dolore che hanno provato. Un’altra tragedia sta inoltre per colpirli, di che si tratterà? anticipazioni spagnole Il Segreto: Terribili notizie per Emilia ed Alfonso IL portale web Cultura En Serie, che tratta appunto delle anticipazioni della soap iberica, informa che un ...

Il Segreto - anticipazioni puntate dal 12 al 16 febbraio 2018 : Eccoci puntuali con le anticipazioni settimanali de Il Segreto. In questo articolo ci riferiamo alle puntate che verranno trasmesse da lunedì 12 febbraio 2018 a venerdì 16 febbraio 2018. Belen sarà rintracciata da Nicolas, che la porterà da Camila. Quale reazione avrà Hernando quando troverà la piccola alla tenuta? anticipazioni il Segreto: Belen arriva a Puente Viejo Siamo al corrente della grande ansia provocata da Lucia a Camila, che non ha ...

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 12-16 febbraio 2018 : Cristobal latitante! Severo aggredisce Francisca! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 12 febbraio a venerdì 16 febbraio 2018: Severo aggredisce la Montenegro! Cristobal scappa! L’arrivo di Belen! Anticipazioni Il Segreto: Cristobal evade dalla prigionia di Francisca! Severo aggredisce la nobildonna! Emilia scopre che Matias e Beatriz sono amanti! Fe, esasperata da Nazaria, si prepara ad affrontarla! Hernando accoglie Belen freddamente! Disperazione, scoperte ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 12 al 16 febbraio 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 12 a venerdì 16 febbraio 2018: Belen è in paese con una vicina e Nicolas si offre di andare a cercarla. Cristobal comincia a riprendersi. Firma i documenti che gli dà Francisca, ma sospetta qualcosa. Neanche Severo è tranquillo, perché le ricerche che ha fatto con Carmelo sembrano indicare che Francisca sta cercando di ingannarli e Adela lo conferma. Matias e Beatriz sistemano il loro nido ...

Il Segreto - anticipazioni puntate spagnole : una bimba arriva a Puente Viejo : Il Segreto, anticipazioni spagnole Los Manantiales, come mostrano le anticipazioni spagnole de Il Segreto, accoglierà presto una bambina. arriva, infatti, la figlia di Nestor. L’arrivo di Belen, che Camila attendeva con ansia, viste le notizie avute da Nicolas, sconvolgerà gli equilibri già precari tra i Dos Casas. Che succederà? Belen arriva a Los Manantiales Finalmente ciò che Camila desiderava ardentemente accadrà, ma ci sarà, per questo ...

Anticipazioni Il Segreto - puntate spagnole : un lieto evento : Il Segreto, trame spagnole: una bella notizia per Gracia Il Segreto continua ad appassionare i telespettatori di Canale5. D’altra parte, a Puente Viejo non ci si annoia mai. Le Anticipazioni spagnole de Il Segreto svelano che Gracia e Hipolito riceveranno una bellissima notizia: la donna, infatti, scopre di essere incinta. Un pò di felicità finalmente per la famiglia Miranar. Dolores, infatti, prima ha divorziato da Pedro e poi ha ...