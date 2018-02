Il ricordo del papà di Bea | «Otto anni meravigliosi Abbiamo riso anche della malattia»

Bibi Ballandi/ Oggi i funerali con i vip alle esequie - il ricordo del medico : Lavorava anche dal letto : Bibi Ballandi: si sono svolti Oggi i funerali dell'impresario televisivo morto a Imola giovedì scorso. Sfilata di personaggi famosi alle esequie: le dichiarazioni di chi ha deciso di parlare(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 21:02:00 GMT)

Valanga nel lecchese - morti due tecnici del Soccorso Alpino : il ricordo di amici e colleghi : Ezio Artusi e Giovanni Giarletta, travolti da una Valanga in provincia di Lecco “erano da anni” in forza al Soccorso Alpino della Lombardia e avevano alle spalle “numerosissimi interventi di Soccorso”. Lo afferma il Soccorso Alpino sottolineando che “l’intero Corpo piange due amici”. Il Corpo, inoltre, “si stringe con forza alle famiglie e agli amici dei nostri due uomini” che hanno perso la ...

Milano. Conferenza per celebrare il Giorno del ricordo : Il Municipio 7 in collaborazione con l’Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia – Milano, organizza una Conferenza per celebrare il

Marco Pantani - il ricordo di Rai Storia nell'anniversario della morte del Pirata : ... stasera speciale "Il giorno e la Storia" Speciale Marco Pantani: diretta tv e streaming Esattamente 14 anni fa nella stanza di un albergo in circostanze ancora poco chiare, moriva Marco Pantani il ...

DORI GHEZZI/ Moglie di Fabrizio De Andrè : l'abbandono delle scene e il ricordo di Wess (Principe libero) : DORI GHEZZI, Moglie di Fabrizio De Andrè, parla della sceneggiatura del film sul marito e sulla bontà del lavoro di Luca Marinelli, l’attore che ne ha vestito i panni.(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 21:03:00 GMT)

Dori Ghezzi/ Moglie di Fabrizio De Andrè : il ricordo del rapimento e dei carcerieri (Principe libero) : Dori Ghezzi, Moglie di Fabrizio De Andrè, parla della sceneggiatura del film sul marito e sulla bontà del lavoro di Luca Marinelli, l’attore che ne ha vestito i panni.(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 15:09:00 GMT)

Zuzzurro/ Chi era la 'spalla' del duo con Gaspare. Il ricordo di Nino Formicola all'Isola dei Famosi 2018 : Zuzzurro, del duo comico con Gaspare, concorrente dell'Isola dei Famosi 2018, è ancora vivo nel ricordo dei telespettatori italiani che hanno amato i tempi d'oro dei varietà comici(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 08:00:00 GMT)

Giornata del ricordo delle Foibe - scontri nei cortei : A Piacenza scontri tra le forze dell'ordine e i partecipanti alla manifestazione che protestavano contro l'apertura di una sede di Casapound. Cinque carabinieri sono rimasti feriti. A Torino sono ...

Roma : manifestazione Casa Pound per la Giornata del ricordo - LaPresse - : Casa Pound sfila in un corteo per i martiri delle Foibe a Roma. Centinaia di persone presenti alla manifestazione che si è svolta per le strade del quartiere Giuliano Dalmata, al Laurentino, in ...

Giornata del ricordo - Forza Nuova quasi a contatto con gli antifascisti militanti : Circa 30 militanti di Forza Nuova, arrivati con le bandiere sotto alla lapide dedicata ai martiri delle fobie, sono separati da 150 antifascisti militanti da cordoni della polizia. La distanza tra ...

YO! MY SAINT : l’ossessione del ricordo e il dna orientale raccontano l’estate 2018 di Kenzo : Cos’è la nostalgia? Cosa il ricordo? Come si vive dopo aver perduto un legame intenso? Sono alcune delle domande che si pone YO!MY SAINT, il corto con cui Kenzo presenta la sua collezione Primavera-Estate 2018. https://www.youtube.com/watch?v=p3CjIDcAePM Diretto dalla regista Ana Lily Armipour e con l’intensa e struggente colonna sonora originale composta da Karen O, che ha anche un piccolo cameo nel film (è l’assistente che porge la macchina al ...

'Giorno del ricordo' - gli studenti luinesi omaggiano anche il Sacrario di Basovizza : ... di un picchetto del Reggimento "Piemonte Cavalleria 2°" per la resa degli onori, delle Associazioni d'Arma, dei sodalizi patriottici e delle rappresentanze del mondo dell'Esodo. Dopo l'ingresso dei ...

Giorno del ricordo : per non dimenticare le vittime delle Foibe [VIDEO] : Oggi è il Giorno del Ricordo, per non dimenticare gli eccidi della popolazione italiana del Venezia Giulia e della Dalmazia verificatisi durante la II Guerra Mondiale e nell’immediato secondo dopoguerra, ad opera dei Comitati popolari di liberazione jugoslavi. Il nome deriva dai grandi inghiottitoi carsici dove furono gettati molti dei corpi delle vittime, che nella Venezia Giulia sono chiamati, appunto, “Foibe“. Si ricordano ...

Foibe - da Salvini a Gasparri il ricordo della vittime. Senza tralasciare la campagna elettorale : “Negazionismo della sinistra” : Per Matteo Salvini qualcuno “a sinistra ha la coscienza sporca”, quella stessa parte politica i cui “omini”, secondo Gianni Alemanno, sono “troppo concentrati a fare gli antifascisti”. Idem Giorgia Meloni, per la quale “i vigliacchi nemici dell’Italia” vorrebbero “negare e nascondere questa tragedia”. Al “negazionismo” pensa anche Maurizio Gasparri approfittandone ...