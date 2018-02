Il reato d’adulterio e gli hotel senza quarto piano | tutto quello che stiamo scoprendo

vanityfair

(Di domenica 18 febbraio 2018) Cosa sappiamo della Corea del Sud? Per iniziare: che è la «sorella» della Corea del Nord. La Corea è stata divisa in due stati dal 1945, c’è stato un armistizio nel 1953 ma le due Coree sono «in guerra» da sempre. La capitale è Seoul, che è stata sede delle Olimpiadi nel 1988, nel 2002 invece la Corea del Sud – con il Giappone – ha ospitato il Mondiale di calcio. Queste sono alcune curiosità del paese che ospita le Olimpiadi invernali di PyeongChang. Il piatto tipico della Corea del Sud è il «Kimchi», tenetevi forte: cavolo fermentato e molto, molto, piccante. A tavola non esiste la regola del primo-secondo-frutta-dolce, più semplicemente le pietanze vengono poste al centro della tavola e poi «tana liberi tutti», servitevi come meglio credete. Si mangia con le bacchette. Occhio: non si tratta delle bacchette che usiamo noi italiani nei ristoranti cinesi o giapponesi delle ...