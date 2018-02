Il papà della piccola Bea | Sono stati otto anni meravigliosi

Il ricordo del papà di Bea : «Otto anni meravigliosi. Abbiamo riso anche della malattia» : La pagina Facebook «Il mondo di Bea» vi ha aiutato? «Credo sia stato un modo mio e di mia moglie per farci forza. Per sentirci meno soli, forse. A Bea piaceva. Le facevamo i video. Era vanitosa, come ...

PAPA PAOLO VI SANTO/ Il miracolo dell'uomo che ha abbracciato la vita prima della nascita : Ieri è stato diffuso il contenuto dell'incontro a porte chiuse di Francesco con i sacerdoti romani, in cui il PAPA ha detto che PAOLO VI sarà SANTO entro l'anno. GIACOMO SCANZI(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 06:09:00 GMT)PAPA PAOLO VI SANTO/ Perché ha guarito un feto: siamo pienamente uomini anche prima di nascere, di F. BraschiPAOLO VI/ Non si guadagna Dio se non a partire dal cuore di ognuno, di D. Zardin

Prima Domenica di Quaresima/ Diretta streaming video Angelus del Papa : i 40 giorni prima della Pasqua : prima Domenica di Quaresima, Diretta streaming video dell'Angelus di Papa Francesco: i 40 giorni di Gesù nel deserto e l'attesa di conversione del cuore per seguire il Signore(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 01:26:00 GMT)

“È in queste condizioni”. Papa Ratzinger - nuove allarmanti indiscrezioni. A parlare della situazione di Benedetto XVI questa volta è il fratello. La reazione dei fedeli : Lucido, anzi lucidissimo. Coi ricordi ancora ben intatti e la solita grinta messa in mostra in passato. A chi l’ha incontrato recentemente, Joseph Ratzinger si è mostrato come una persona presente nel dialogo, che sa conversare senza alcun intoppo, seguire le parole degli altri e annotare bene a mente date e nomi. L’età, invece, ne ha minato purtroppo le capacità fisiche. All’indomani del quinto anniversario della ...

Della Valle (M5S) «fuggito» a Casablanca. Il papà : «Non lo condanno - ma è stato un imbecille»|Video : «Poteva uscire dal Movimento e tenersi tutti i soldi, sono suoi. Gli ho consigliato io di andare in Marocco finché non si calmano le acque. Lui non ha rubato nulla»

Il Papa contro i "forzati" della cattedra : "Dovete dimettervi a 75 anni" | Ma Bagnasco avrà la proroga : Il Papa contro i "forzati" della cattedra: "Dovete dimettervi a 75 anni" | Ma Bagnasco avrà la proroga Continua a leggere L'articolo Il Papa contro i "forzati" della cattedra: "Dovete dimettervi a 75 anni" | Ma Bagnasco avrà la proroga sembra essere il primo su ...

“Ginevra è nata nel giorno di San Valentino” : fiocco rosa a Uomini e Donne. L’ex tronista (storico - oltretutto) è diventato papà e mostra la prima - dolcissima - immagine della sua piccola : “3080 grammi di puro amore” : fiocco rosa a Uomini e Donne. Proprio nel giorno di San Valentino è venuta al mondo Ginevra, la prima figlia delL’ex tronista (storico) e della sua compagna Annalisa. A dare il lieto annuncio la neo zia Valentina, sorella di lei, che ha postato una dolcissima foto su Instagram, in cui si vede una mano tatuatissima accarezzare un bel pancione. La bimba della coppia, che in questo scatto è ritratta in bianco e nero, sembrava proprio in ...

Joseph Ratzinger - preoccupano le condizioni di salute di Papa Benedetto XVI. Il fratello : “spero che abbia una buona ora della morte” : Il Papa emerito Benedetto XVI ricorre sempre più spesso all’utilizzo di una sedia a rotelle per muoversi e sarebbe affetto da una malattia paralizzante: a rivelarlo e’ suo fratello Georg in un’intervista al giornale ‘Neue Post’ rilanciata anche dal portale di informazione della Santa Sede ‘Vatican News’. La preoccupazione del fratello Georg e’ che questa malattia paralizzante del Papa emerito possa ...

La famiglia Papalia dalla Platì del Nord al Sud della Svizzera : Leggia è un pugno di case in Val Mesolcina, sulla sponda destra del fiume Moesa. Quella fetta del Cantone dei Grigioni svizzeri è talmente piccola e sperduta che, se fino alla fine del...

Mercoledì delle Ceneri/ Santa Messa in diretta streaming video : Papa Francesco e l’inizio della Quaresima : Mercoledì delle Ceneri, Santa Messa in diretta streaming video: Papa Francesco celebra l'inizio della Quaresima. Origini della festa e significato della penitenza: "tempo di memoria"(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 05:30:00 GMT)

Papaceccio premiato tra i 13 Cavalieri della Disfida 2018 : ... dallo sport alla ricerca, dal lavoro alla cultura, fino al sociale, tra cui l'autore e musicista Francesco Santalucia, compagno di spettacoli e di creazioni musicali, oltre ai due conterranei, ...

Papa Francesco - 'La soluzione alla tratta? Il taglio della domanda' : ... ma poi queste posizioni non sono coerenti con le politiche interne: ' Spero davvero che possiate inviare un messaggio ai leader ad ogni livello di governo , del mondo degli affari e della società, ...

